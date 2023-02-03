Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: “Birileri İstanbul'daki sosyal belediyeciliğin birikimlerini heba etse de şehrimizi asla liyakatsizliğin, beceriksizliğin ve iş bilmezliğe terk etmeyeceğiz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İstanbul Sultanbeyli Restorasyonu Tamamlanan Aydos Kalesi ve Sultan Korusu Açılış Töreni”nde yaptığı konuşmada, “Birileri İstanbul'daki sosyal belediyeciliğin birikimlerini heba etse de şehrimizi asla liyakatsizliğin, beceriksizliğin ve iş bilmezliğe terk etmedik, etmeyeceğiz. Ben inanıyorum ki İstanbullu hemşerilerim, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakımızı rekor bir oyla destekleyecektir. 14 Mayıs'ta bir kez daha söz alacak milletimiz beceriksizliğe ‘Yeter!' büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüne ‘Devam!' diyecektir!” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, Sultanbeyli'de toplam yatırım değeri 490 milyon lira olan üç projenin yapımına devam ettiklerini hatırlatarak “Sultanbeyli'mize söz verdiğimiz gibi, İller Bankamız ve belediyemiz eliyle toplam yatırım değeri 85 milyon lira olan Aydos Kalesi çevre düzenlemesi projesini ve Sultan Korusu'nu kazandırmanın gururunu, huzurunu yaşıyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşen İstanbul Sultanbeyli Restorasyonu Tamamlanan Aydos Kalesi ve Sultan Korusu Açılış Töreni için geldiği İstanbul'da Sultanbeyli Meydanı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, konuşmasına Sultanbeyli'nin yeni buluşma mekânı olan Sultan Korusu'nu ve Aydos Kalesi'ni yeniden İstanbul'un kültür hazinesine katmanın heyecanını, gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek başladı.

Sultanbeyli'nin daima büyük ve güçlü Türkiye hedeflerinin yanında olduğunu, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a omuz verdiğini vurgulayan Bakan Kurum, “Sultanbeyli'ye hizmet, bizim boynumuzun borcudur! Bu anlayışla tüm ekibimizle birlikte belediyemizle, milletvekillerimizle, hep birlikte Sultanbeylimiz için gece gündüz çalışıyoruz. Bu anlamda Sultanbeyli'mize, Türkiye Yüzyılı'na yakışır eserler kazandırmak için, Muhteşem Türk Şehri'nin inşası için Sultanbeyli'mizde bugüne kadar kentsel dönüşümden sosyal konutlara, vatandaşımızın nerede talebi, ihtiyacı varsa çevre yatırımlarımızdan millet bahçelerine kadar pek çok projeyi gerçekleştirdik, tüm mülkiyet sorunlarını çözdük. Kardeşlerimizi tapularına kavuşturduk” şeklinde konuştu.

“Sultanbeyli'mize 85 milyon lira değerinde Aydos Kalesi çevre düzenlemesi projesini ve Sultan Korusu'nu kazandırmanın gururunu yaşıyoruz”

Bakan Kurum, Sultanbeyli'de toplam yatırım değeri 490 milyon lira olan üç projenin yapımına devam ettiklerini hatırlatarak “TOKİ Başkanlığımızca Sultanbeyli Millet Bahçemiz'de 231 bin metrekare alanda yürüyüş, bisiklet yollarıyla, kıraathanesi ve kütüphanesiyle genç kardeşlerimiz burada vakit geçirecekler, yürüyüş yapacaklar, bisiklete binecekler. Burası Sultanbeyli'nin bir buluşma mekânı olacak. Şalgamlı Mesire Alanı Millet Bahçemizin ve kentsel dönüşüm çerçevesinde Mimar Sinan Mahallemizde Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz ile birlikte konutlarımızın, dükkânlarımızın yapımına devam ediyoruz. Bugün Sultanbeyli'mize söz verdiğimiz gibi İller Bankamız ve belediyemiz eliyle toplam yatırım değeri 85 milyon lira olan Aydos Kalesi çevre düzenlemesi projesini ve Sultan Korusu'nu kazandırmanın gururunu, huzurunu yaşıyoruz!” dedi.

“14 Mayıs'ta bir kez daha söz alacak milletimiz beceriksizliğe ‘Yeter!' büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüne ‘Devam!' diyecektir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde “Aşk ile çalışan yorulmaz.” diyerek İstanbul ve Türkiye için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Bakan Kurum, muhalefete eleştirilerde bulunarak “Birileri İstanbul'daki sosyal belediyeciliğin birikimlerini heba etse de, şehrimizi asla liyakatsizliğin, beceriksizliğin ve iş bilmezliğe terk etmedik, etmeyeceğiz. Ben inanıyorum ki İstanbullu hemşerilerim, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakımızı rekor oyla destekleyecektir. 14 Mayıs'ta bir kez daha söz alacak milletimiz beceriksizliğe ‘Yeter!' büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüne ‘Devam!' diyecektir!” ifadelerine yer verdi.