Çevrimiçi müze turu ve atölye programı başlıyor

Rehber eşliğinde Pera Müzesi'ni dijital ortamda gezecek olan çocuklar, Osman Hamdi Bey'in ünlü eseri Kaplumbağa Terbiyecisi'nden ilhamla, temel çizim yönergeleri eşliğinde Kaplumbağa Çizimi ve Fincan Tasarımı” atölyesine katılacaklar.

Ataşehir Belediyesi, Pera Müzesi iş birliğiyle çocuklar için “Çevrimiçi Müze Turu ve Atölye Programı”na başlıyor. Karantina döneminde çocukların evde kaliteli zaman geçirmesini sağlamak, görsel hafızalarını kullanarak farkındalıklarını geliştirmek amacıyla düzenlenen atölyelerin ilki 26 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Program sayesinde 7-12 yaş arası tüm çocuklar Pera Müzesi'ni hem çevrimiçi dijital ortamda rehber eşliğinde gezme imkânına sahip olacak hem de atölye programına katılarak kendi eserlerini de üretebilecek. 26 Aralık Cumartesi günü saat 11.00'de yapılacak ilk atölye programında çocuklar; Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'nda “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar” sergisini ve Osman Hamdi Bey Bölümü'nü çevrimiçi ortamda rehberli tur ile gezecekler. Sonrasında ise Osman Hamdi Bey'in ünlü eseri “Kaplumbağa Terbiyecisi”nden ilhamla temel çizim yönergeleri eşliğinde “Kaplumbağa Çizimi ve Fincan Tasarımı” atölyesine katılacaklar.

İkinci atölyede ise 9 Ocak Cumartesi günü saat 11.00'de “Minyatür 2.0, Güncel Sanatta Minyatür” sergisi çevrimiçi turla gezilecek. Turdan sonra ise “Kolaj: Doğadan Motifler” isimli atölyeyle çocuklar eğitmenlerle buluşacak. Çocuklar gökyüzüne ve yeryüzüne baktıklarında gördükleri denizdeki dalgalar, güneşin ışıltısı, ağaç dalları, çiçek yaprakları gibi doğal unsurları, minyatür eserlerde gördükleri motiflerinden ilham alarak çizecek ve çeşitli malzemelerle derleyerek kolaj çalışması yapacaklar. Üçüncü atölye 16 Ocak Cumartesi günü saat 11.00'de “Minyatürden Geleceğin Hayali Atölyesi” başlığıyla gerçekleşecek.

“Minyatür 2.0, Güncel Sanatta Minyatür” sergisi ile bağlantılı olan atölyede çocuklara ‘geçmişten gelecek nasıl görünürdü?' sorusu sorularak düşünmeleri sağlanacak. Eğitmen eşliğinde öncelikle geçmişten günümüze uzanan gelenekler hakkında konuşulacak. Ardından da sanatçı Halil Altındere'nin geleneksel biçimlerin içine güncel unsurlar ekleyen eserlerinden ilham alan çocuklar, günümüzden yüz yıl sonrasında iletişim ve ulaşım araçları ile teknolojik aletlerde nasıl gelişmeler olabileceği üzerine düşünüp hayallerini resmedecek. Atölyeler internet üzerinden Zoom programından çevrimiçi olarak yapılacak olup ders süresi 45 dakika ve kontenjan 60 kişi ile sınırlı olacak. Zoom oturum linkleri atölyeden 1 gün önce oluşturularak, telefon numaralarına SMS ile iletilecek. Çevrimiçi Müze Turu ve Atölye Programı etkinliklerine katılmak isterseniz kayıt formundaki uyarıları dikkate alarak, formu eksiksiz doldurmalısınız. Kayıtlar 14 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren yapılacak.