A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, genç ve enerjik bir takım olduklarını belirterek, "Enerjimizi sahaya yansıtıp, çok büyük hatalar yapmaz ve ortak hedef doğrultusunda oyuncularımızı birleştirebilirsek Avrupa Şampiyonası'ndan çok güzel bir şekilde ayrılabileceğimize inanıyorum" dedi.

Fransa ile İspanya'nın 17-27 Haziran tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda teknik, idari ve sporcu kadrosu turnuva öncesi değerlendirmeler yaptı. Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile karşılaşacak millilerde, A Milli Kadın Takım Menajeri Yasemin Horasan, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ve Takım Kaptanı Bahar Çağlar Ökten açıklamalarda bulundu.

Yasemin Horasan: "Takımın enerjisi ve havası çok iyi"

Çalışmaların güzel gittiğini belirten Yasemin Horasan, "Takımın enerjisi ve havası çok iyi. Oyuncularımız, teknik ekibimiz ve takımın içinde olan herkes sorumluluklarının farkında. Önemli maçlar oynayacağız. Slovenya, Bosna Hersek ve Belçika gibi kuvvetli rakiplerle karşı karşıya geleceğiz. Amacımız grup lideri olarak çeyrek finale adımızı yazdırmak olacak. Diğer senaryoda ise ilk iki içinde kalarak çeyrek finale kalmak istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarımız iyi gidiyor. Umuyorum ki ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, alabileceğimiz en iyi dereceyle ülkemize geri döneceğiz" diye konuştu.

Ceyhun Yıldızoğlu: "Elimizde genç ve enerjik bir takım var"

Ceyhun Yıldızoğlu, sezonun bitmesiyle birlikte, pandemiyi de hesaba katarak çok geniş bir oyuncu havuzuyla çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Ligi iyi geçiren ve milli takımı hak etmiş oyuncu grubunu topladık. Şimdiye kadar çok iyi çalışmalar yaptık. Ülkemizde Belarus ve Rusya'ya karşı oynadığımız karşılaşmalarda bence olumlu sinyaller aldık. Elimizde oldukça genç ve yetenekli bir kadro var. Son Avrupa Şampiyonası'nda iki maçımızı son iki dakikada kaybetmiştik. Maç sonunu getirememiştik ve mağlup olmuştuk. O takımda tecrübeli oyuncularımızdan Işıl ve Tilbe de vardı. Işıl ve Tilbe'nin şu an olmaması bizim jenerasyon geçişimizi zorlayacak. Ancak elimizde genç ve enerjik bir takım var. Enerjimizi sahaya yansıtıp, çok büyük hatalar yapmaz ve ortak hedef doğrultusunda oyuncularımızı birleştirebilirsek Avrupa Şampiyonası'ndan çok güzel bir şekilde ayrılabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Bahar Çağlar Ökten: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

İyi bir kamp süreci geçirdiklerini düşünen Bahar Çağlar Ökten de, "Avrupa Şampiyonası'na çok az bir süre kaldı. En hazır halimizle turnuvaya katılmak istiyoruz. Grupta oynayacağımız ilk maç başlangıç için çok önemli. Gruptan çıkmak bizim ilk hedefimiz. Önümüzdeki yıl Dünya Kupası düzenlenecek. Bu turnuvaya gidebileceğimiz sonucu almak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda sahaya enerjimizi yansıtmak ve ülkemizi de en iyi şekilde temsil eden bir takım izlettirmeyi hedefliyoruz" dedi.