Ceyhun Yıldızoğlu: “Grubumuz hem iyi hem de zorlu”

A Milli Kadın Basketbol Takım Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipler İtalya, Macaristan ve Slovenya'nın hem iyi hem de zorlu takımlar olduğunu söyledi. Yıldızoğlu ayrıca takımın gününde olması halinde her rakibi yenebilecek güçte olduklarını ifade etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortak organize edeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda medya günü düzenledi. A Milli Kadın Basketbol Takım Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımda pozitif bir hava olduğunu söyleyen Yıldızoğlu, hazırlık döneminde çok maç yaptıklarını belirterek, “Son olarak Sırbistan'da iki hazırlık maçı daha yapacağız. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Grubumuzun hem iyi olduğunu hem de zor olduğunu düşünüyorum. Yenebileceğimiz rakiplerle oynayacağız ama zorlu rakipler. Avrupa basketbolunda jenerasyon değişikliği oluyor. Bizim takımla beraber bütün takımlar değişim yaşıyor. Bu değişimi en pozitif kullanacak takımların başarılı olacağını düşünüyorum. Biz iyi çalıştık. Oyuncularıma güveniyorum. Tecrübesiz ama çok yetenekli oyuncularımız var. İyi bir kimya yakalarsak Dünya, Avrupa Şampiyonlarında ve Olimpiyatlarda Avrupa'nın en üstünde olmak istiyoruz” diye konuştu.

“Her rakibi yenebilecek güçteyiz”

Gruptaki rakipleri de değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, “Grupta İtalya maçı bizim ilk ve en önemli maçımız olacak. Bu demek değil ki diğer rakiplerimiz daha kolay. Her maçın zorlu geçeceğini biliyoruz. İtalya maçı ile başlayacağız, Allah'ın izniyle sırasıyla gideceğiz. İtalya hem ilk maçımız hem de 6 yıl önce Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olduklarından dolayı çok ciddiye alıyoruz. Slovenya'yı da onlarla birlikte ciddiye alıyoruz. 3 tane uluslararası, 1 tane de devşirme oyuncuları var. Biz her maçın zor geçeceğini biliyoruz. Bu demek değil ki maçlar zor geçecek ve biz kaybedeceğiz. Ben oyuncularıma güveniyorum. Biz o gün iyi bir kimya ile sahada olursak, çalıştıklarımızı yapabilirsek her rakibi yenebilecek güçte olduğumuzu biliyorum” şeklinde konuştu.