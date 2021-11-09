Ceyhun Yıldızoğlu: “Hedefimiz gruptan birinci çıkmak”

Takım kaptanı Bahar Çağlar Ökten de Slovenya ve Polonya karşılaşmalarında galibiyeti hedeflediklerini belirtti.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 11 Kasım Perşembe günü TSİ 20.00'de Slovenya ile deplasmanda ve 14 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Kocaeli'de Polonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, teknik heyet ve yöneticiler, bu zorlu mücadeleler öncesi basınla buluştu.

Ceyhun Yıldızoğlu: “İki pencere maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz”

Tecrübelilerle gençlerin kaynaştığı bir takım oluşturduklarının altını çizen A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, “Pencere maçlarında sırasıyla Slovenya ve Polonya ile oynayacağız. Slovenya çıkışta ve kendi ülkesinde düzenlenecek olan Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak gibi bir hedefleri var ama sıkıntılılar. Biz de son iki Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda onlarla oynadığımız iki maçı kaybettik. Bu sefer durumu değiştirmek, daha doğru basketbol oynayarak mutlak galibiyet parolasıyla Slovenya'ya gitmek istiyoruz. Devamlı bir jenerasyon değişikliğinden bahsediyoruz. Bu da yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Artık tecrübelilerle gençlerin kaynaştığı daha ne yaptığını bile takım konumuna geldik. Bu yeni yapılanmadaki tüm oyuncu grubuna gerçekten güveniyoruz. Şu andaki kadromuzda olan kadar dışarıda da çok yetenekli, ileride buralara gelecek oyuncu grubumuz var. Ama biz şu anda en iyi 12'yle yolumuza devam ediyoruz. Slovenya'ya mutlak galibiyet parolasıyla gidiyoruz. Arkasından İzmit'te oynayacağımız Polonya maçıyla da iki pencere maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Onların desteğiyle galip geleceğimize inanıyoruz”

Türk taraftarlara da seslenen başarılı çalıştırıcı, “Slovenya'da oynayacağımız maçta orada yaşayan vatandaşlarımızdan, bizi televizyondan izleyecek sporseverlerden desteklerini bekliyoruz. İzmit'te oynayacağımız çok önemli maçta da İzmitli sporseverleri bizi yalnız bırakmamaları, Türk Milli Takımı'na destek için salona davet ediyoruz. İnşallah onların desteğiyle de galip geleceğimize inanıyoruz” cümlelerine yer verdi.

“Hedefimiz birinci çıkarak direkt katılmak”

Gruptaki hedeflerinin sorulması üzerine ise Ceyhun Yıldızoğlu, “Galibiyet için gidiyoruz Slovenya'ya. Tamamen hedefimiz birinci çıkarak direkt katılmak. Polonya da çıkış arayan bir takım. Son Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gerçekten çok iyi oynadılar. Biz öncelikli hedefimizi grup birincisi olarak belirledik. Eğer işler iyi gitmezse tabii ki en iyi ikilerden girmeye çalışacağız. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na çok zaman var daha ama ben her şeyin bu sefer değişeceğine inanıyorum” dedi.

Yasemin Horasan: “Amacımız 2'de 2 yapıp avantaj sağlamak”

A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan da duygularını şöyle aktardı:

“2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası ön eleme maçları için kısa bir süre önce toplandık. Bildiğiniz gibi window maçları kısa zamanda hazırlanmamız gereken bir araya geldiğimiz maçlar oluyor. İki tane önemli maçımız var, Slovenya ve Polonya'yla. Amacımız 2'de 2 yapıp gruptan çıkma yolunda iyi bir avantaj sağlamak. İnşallah sahada her şey istediğimiz gibi olur ve kazanan taraf oluruz. İzmit'te evimizde oynayacağımız maçta da seyircilerimizin, Türk halkının desteğini her zaman bekliyoruz.”

Bahar Çağlar Ökten: “Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu iki maçı kazanmak istiyoruz”

“Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı olarak her zaman hedeflerimiz Avrupa şampiyonalarında, dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda yer almak” diyen A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Bahar Çağlar Ökten, şu şekilde devam etti:

“Her zaman hedefimiz bu yönde. Evet, son Avrupa şampiyonasında ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık. Fakat 2023 Avrupa Şampiyonası'nda bulunmak için bu önümüzdeki iki maç çok önemli. Kısa bir süreç var önümüzde ve oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapıp bu iki maçı kazanmak istiyoruz.”

“Güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz”

Son Avrupa şampiyonasında Slovenya'ya mağlup olduklarının hatırlatılması üzerine Bahar, “Slovenya ekibini biliyoruz. Son iki Avrupa şampiyonasında aynı gruptaydık. Ne yazık ki yenildik. Nasıl bir takım kimyasına sahip olduklarını biliyoruz. Ona yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Onların da iki önemli oyuncusu eksik. Bunu da avantaja çevirmek istiyoruz ve oradaki maçı kazanıp güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Serap Yücesir: “Burada olmaktan hem mutluyum hem gururluyum”

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serap Yücesir de açıklamalarında, "Yeni dönemimizde yönetim kurulu üyesi, eski kadın basketbolcu olarak bulunmaktan çok mutluyum. Bugün benim için de bir tanışma günü. Öncelikle 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya ve Polonya ile birlikte bulunduğumuz gruptan başarıyla çıkmak hedefimiz. Bunun için geldiğim yer olan parkelerden kadın basketbolcularımızla ve bütün basketbol camiasıyla birlikte el ele yürüyeceğimizden ve başarılı çıkacağımızdan eminim. Bunun için burada olmaktan hem mutluyum hem gururluyum” ifadelerini kullandı.