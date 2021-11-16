Çeyrek altın 1000 liraya ulaştı

Çeyrek altın ise 1000 lirayı gördü.

Altındaki tarihi yükseliş sürüyor. Ons fiyatının artmasına iç piyasada dolar/TL kurundaki yükseliş de eklenince gram altın rekor kırdı. Çeyrek altın bin liraya ulaştı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve altının ons fiyatının yükselmesiyle altın fiyatlarında artış yaşandı. Ons fiyatın yüzde 1'e yakın yükselişle 1870 dolara gelmesi dolar kuruna bağlı olarak iç piyasada altının gram satış fiyatı 611 liraya kadar yükselmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Çeyrek tarihi zirvede

Çeyrek altın ise 1000 lirayı gördü. Yarım altın 2 bin 4 liradan, tam altın 3 bin 936 liradan, Cumhuriyet altını ise 4 bin 57 liradan işlem görüyor.