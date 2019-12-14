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Cezaevi firarisi polise ateş açtı, annesini yaraladı

Gaziosmanpaşa’da cezaevi firarisi bir şahıs evlerine operasyon düzenleyerek gelen polislere ateş açtı.

Gaziosmanpaşa'da cezaevi firarisi bir şahıs evlerine operasyon düzenleyerek gelen polislere ateş açtı. Açtığı ateşle annesini kolundan hafifi şekilde yaralayan şahıs kaçarken polis şüphelinin 2 yakınını gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, açık cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişiyi takip eden polis ekipleri, şahsın kaldığı adrese geldi. Kapıyı çalan polis ekipleri şahsın direnişiyle karşılaştı. Kapı ağzında silahla ateş açan şahıs annesini kolundan yaraladı. Şahsın ateş açması üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Binanın arkasından kaçtığı belirlenen şüphelinin 2 yakını gözaltına alındı. Mahalleyi ablukaya alan polis şahsın yakalanması için operasyon düzenliyor.

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