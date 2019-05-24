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Cezaevinde ölü bulunan casusla ilgili adli tıp raporu çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevindeki koğuşunda ölü bulunan Zaki Y.

M. Hasan'ın adli tıp raporu ortaya çıktı. Raporda Hasan'ın intihar ettiği belirtildi.


Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla yakalanan Birleşik Arap Emirlikleri casusu Zaki Hasan, cezaevinde ölü bulunmuştu. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrasında hazırlanan rapor ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda şüpheli Zaki Y. M. Hasan'ın cezaevindeki tek kişilik odasında kendini astığı belirtildi. Raporda "kişinin ölümünün asılma sonucu meydana gelmiş olduğu kanaati oluştu" denildi.


İntihar eden istihbarat görevlisi Zaki Y. M. Hasan, MİT ve İstanbul Emniyetinin ortaklaşa operasyonuyla yakalanmış ve “askeri, siyasi ve uluslararası casusluk” suçlarından 19 Nisan'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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