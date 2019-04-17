Cezaevinden özel izinle çıktı, Fatih'te iş yeri kasasını soydu

Tutuklu bulunduğu cezaevinden özel izinle çıkarak arkadaşıyla Fatih'teki bir kuyumcu atölyesine tavanını delerek giren hırsız, 10 bin dolar ve 75 gram saf altın çaldı. Soygun anı kameralara yansırken, hırsızın olaydan sonra cezaevine geri döndüğü öğrenildi. Diğer hırsız ise kuaförde tıraş olurken yakalandı.

Olay, geçtiğimiz 17 Şubat'ta Fatih Molla Gürani Mahallesi Nuruosmaniye Caddesi üzerindeki bir handa meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz 18 Şubat'ta sahibi olduğu kuyumcu atölyesine gelen M.B., içerideki çelik kasanın yatırılarak patlatıldığını, pencerenin açık olduğunu ve tavanın delindiğini gördü. Kasada kontrol yapan adam 10 bin dolar ile 75 gram saf altının çalındığını fark etti. Olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen M.B. soygun yapıldığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından polis, hırsızlardan birinin emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Fahrettin A.(44), diğerinin ise Muzaffer D.(40) olduğunu tespit etti. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Özel izinle cezaevinden çıkıp soygun yapmış

Şüphelileri yakalamak için çalışma yapan polis, Fahrettin A.'nın cezaevinde olduğunu belirledi. Durumu daha da derinlemesine araştıran ekip, A'nın olay günü cezaevinden özel izinle çıktığını ve arkadaşıyla soygunu gerçekleştirdiği tespit edildi. Olayın ardından şahsın 22 Mart günü izninin biterek cezaevine girdiği öğrenildi.

Kuaförde tıraş olurken yakalandı

Bunun üzerine polis, emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Muzaffer M.'yi 19 Mart'ta saat 19.15 sıralarında Bahçelievler Şirinevler meydanındaki bir kuaförde tıraş olurken kıskıvrak yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Muzaffer M. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.