Cezalı olan Fatih Terim'e taraftarlardan destek

Fenerbahçe derbisinden aldığı cezadan dolayı maçı locadan izleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarıyla destek oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmayı locadan takip etti. Ligin 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden dolayı 10 maç ceza alan Terim'e sarı-kırmızılı taraftarlar destek verdi. ‘İmparator Fatih Terim' tezahüratları yapan taraftarlara deneyimli teknik adam da el sallayarak cevap verdi.