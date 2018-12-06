Cezayir'in otomotiv fuarı "EQUIP AUTO CEZAYİR " Kuzey Afrika ihracat pazarına giriş fırsatı sunuyor

Uluslararası EQUIP AUTO CEZAYİR Fuarı, otomotiv piyasasındaki karar verici, tamirci, distribütör, imalatçı, yatırımcıdan oluşan sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Fuara geçtiğimiz yıl 10,320 profesyonel ziyaretçi gelirken 19 ülkeden 525 katılımcı firma fuarda yer almıştır.

EQUIP AUTO Cezayir, son yıllardaki etkili organizasyonu sayesinde ülkedeki otomotiv sektörü için önemli bir buluşma noktası haline geldi. Katılımcıların %73'ü uluslararası şirketlerden oluşan fuarın, birçok ziyaretçi ve katılımcısı, organizasyondan memnuniyetlerini açıkça dile getiriyor. Katılımcıların çoğunun şimdiden 2019 organizasyonu için yerlerini ayırttığı fuar, Cezayir pazarının çok yüksek bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Yurt dışı fuarcılık sektörünün en etkin firmalarından Expotim'in bu yıl milli katılım organizatörlüğünü üstlendiği ve hazırlıklarını sürdürdüğü en önemli organizasyonlardan biri olan, Uluslararası EQUIP AUTO CEZAYİR fuarına geçtiğimiz yıl 10,320 profesyonel ziyaretçi gelirken 19 ülkeden 525 katılımcı firma fuarda yer alarak Kuzey Afrikalı alıcı ve sektör profesyonelleri ile bir araya gelmişti.

" Türkiye'nin Kuzey Afrika'daki en büyük ticaret ortağı Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi Endüstrisinde yenilikçi çözümlerin sunulacağı Equip Auto Cezayir Fuarının milli katılım organizatörü olan Expotim'in Satış Direktörü Çağatay Erşahin, Cezayir'in Kuzey Afrika'nın en büyük ülkesi olduğunu ve ekonomik gelişim açısından çok yüksek potansiyele sahip bir ihracat pazarı olduğunu belirtti. Erşahin, “Petrol ve Doğal gaz zengini Cezayir halen ülkemizin Afrika'daki en yüksek ticaret hacmine sahip olduğu ülke durumundadır. Cezayir, geçtiğimiz yıl ülkemizden 2 milyar dolarlık ithalat yaptı. Cezayir'in en çok ithalat yaptığı 2. sektör otomotivdir. Cezayir'de otomotiv sektörü %99 oranında ithalata dayanmakta ve sektörün 2017 yılındaki ithalat hacmi 1.7 milyar dolar olmuştur” şeklinde konuştu.