Cezayirli yapışık ikizler Türkiye'de 9 Saat süren operasyonla ayrıldılar

Cezayirli siyam ikizi bebekler, İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla ayrıldı. Ayrı kalplere sahip olup göğüs kemiğinden birbirine yapışık doğan ikizler, 9 saat süren ameliyatla başarıyla birbirinden ayrılan 11 aylık ikizlerin yoğun bakım servisinde tedavileri devam ediyor.

Cezayir'de kalp zarları ve karaciğerleri birbirine yapışık, göğüs ve kaburga kemikleri eksik olarak dünyaya gelen siyam ikizler, 5 aylıkken Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi'ne getirildi.

Uzman ekiplerin yaptıkları incelemelerde yapışık ikizlerin bir türü olan “Torakopagus tipi” yani birbirlerine karın ve göğüs hizasından yapışık olan ikiz bebekler için ameliyat kararı alındı.

Multidisipliner yaklaşımla Kalp ve Damar Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Plastik ve Estetik Rekonstrütif, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Anesteziyoloji, Yoğun Bakım uzmanları başta olmak üzere birçok hekim tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonrası, iç organ anatomileri 3 boyutlu olarak bilgisayar programında oluşturularak maketleri hazırlandı. Uzmanlar, ameliyat öncesi maket üzerinde günlerce çalıştılar.

Sağlık ordusu oluşturuldu

5 aylıkken geldikleri hastanede yapılan değerlendirmeler sonrası ikizlerin organlarının ayrı ayrı oluştuğu, ancak karaciğerlerinin ve kalp zarlarının birbirine yapışık olduğu saptandı. Çocuk sağlığı konusunda uzman genel cerrahlar, kardiyoloji ile kalp damar cerrahlarının yanı sıra plastik cerrahlar, organ nakli konusunda uzman genel cerrahlar, pediatrist, anesteziyolojist, yoğun bakım hekimi, beyin ve sinir cerrahi hekimleri, biyomedikal mühendislerden oluşturulan sağlık ordusunun katılımıyla konseyler gerçekleştirildi.

İkizlerin ayrılması öncesinde ve sonrasında 30'dan fazla uzmanın yer aldığı ekipte; ameliyatı gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tander ve ekibi, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erek ve ekibi, Organ nakli alanında uzman Genel Cerrah Prof. Dr. Remzi Emiroğlu ve ekibi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın ile Anestezi Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Güler ve ekibi yer aldı. Ayrıca Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Agop Çıtak, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metehan Özen, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kenan Koç ve ekibi de görev yaptı.

Chifaa ve Safaa Kherkhar, 6 Haziran 2022, Pazartesi günü 9 saat süren başarılı bir operasyon ile birbirlerinden ayrıldılar.

Riskler en ince detaylarıyla planlandı

Ameliyat öncesi ikiz bebeklerin; ayrıldıklarında göğüs ön duvarlarında oluşacak boşluğu kapatabilecek yeterince deri dokusu olmadığından deri üretilmesi için Şubat ayından itibaren derinin genişletilmesi sağlandı. İkizlerden birinin doğumsal olarak ileri derecede hidrosefalisi olması nedeniyle beyninde sıvı birikiyor, dolayısıyla kafası büyüyordu. Ayırma ameliyatından önce müdahale edilmesi gerektiği için ikizlerden birine Şubat ayında beyninde biriken sıvıyı boşaltmak amacıyla şant yerleştirildi.

6 ay süren hazırlıklar sonunda gerekli deri dokusu elde edilirken, ikizlerin birinin beyninde biriken sıvı da kontrol altına alındı. 9 saat süren ameliyat sonunda başarıyla birbirinden ayrılarak kendi bedenlerine kavuşan 11 aylık Chifaa ve Safaa Kherkhar'ın yoğun bakım servisinde tedavilerine devam ediliyor.