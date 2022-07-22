Cezayirlioğlu hakkında iftira, tehdit ve bilirkişi tanığı etkilemeye teşebbüs suçlamasıyla tahkikat başlatıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madenine yönelik iddialarda bulunan Sedat Cezayirlioğlu hakkında Anagold Madencilik tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İliç Savcılığınca konuya ilişkin iftira, tehdit ve bilirkişi tanığı etkilemeye teşebbüs suçlamasıyla tahkikat başlatıldı.

Suç duyurusuna istinaden savcılık tarafından başlatılan tahkikatta Cezayirlioğlu hakkında, “İftira, suç uydurma, alenen hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, tehdit, suç işlemeye tahrik, yargı görevi yapan bilirkişi veya tanığı etkilemeye teşebbüs, zincirleme suç” başlıkları halinde suçlamalar yer aldı.