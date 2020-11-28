Chadli'den 3 maçta 3 asist

Medipol Başakşehir'in sezon başında renklerine bağladığı Nacer Chadli, turuncu-lacivertli forma altında üçüncü maçında üçüncü asistini yaptı.

Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir, sahasında Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin golleri 11 ve 21. dakikalarda Gulbrandsen ve 59. dakikada Demba Ba'dan geldi. Norveçli oyuncunun 11. dakikada attığı ilk golün pasını veren Chadli, turuncu-lacivertlilerde üç maçta üç asiste ulaştı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Nacer Chadli, İstanbul ekibiyle ilk müsabakasına ligin 8. haftasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde çıktı. Söz konusu müsabakanın 80. dakikasına oyuna dahil olan Belçikalı, girer girmez Gulbrandsen'in golünün asistine imza attı. Chadli, 90. dakikada ise Mehmet Topal'ın galibiyeti getiren golünde ortayı yapan isimdi.