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Chelsea, Crystal Palace'ı deplasmanda tek golle geçti

Chelsea, Premier Lig’in 20.

Chelsea, Premier Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti.


Premier Lig'in 20. haftasında Crystal Palace ile Chelsea, Selhurst Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi. İkinci yarının başında 51. dakikada David Luiz'in asistinde N'Golo Kante sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında başka gol bulamayan Maviler, sahadan 1-0 galip ayrıldı.


Bu sonucun ardından Maurizio Sarri'nin öğrencileri puanını 43'e çıkarırken, Crystal Palace ise 19 puanda kaldı.

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