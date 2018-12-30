Chelsea, Crystal Palace'ı deplasmanda tek golle geçti

Chelsea, Premier Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 20. haftasında Crystal Palace ile Chelsea, Selhurst Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi. İkinci yarının başında 51. dakikada David Luiz'in asistinde N'Golo Kante sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında başka gol bulamayan Maviler, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Maurizio Sarri'nin öğrencileri puanını 43'e çıkarırken, Crystal Palace ise 19 puanda kaldı.