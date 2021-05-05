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Chelsea finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İngiliz ekibi Chelsea, İspanyol temsilcisi Real Madrid’i 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İngiliz ekibi Chelsea, İspanyol temsilcisi Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde Chelsea, Manchester City'nin rakibi oldu.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final belli oldu. Yarı final rövanşında Chelsea, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti. İngiliz ekibi 28. dakikada Werner'in golüyle ilk yarıyı 1-0 öne kapattı. 85. dakikada Mount attığı golle Chelsea'yi 2-0 öne geçirdi. 90 dakika bu skorla sona erince Chelsea, adını finale yazdırdı. 29 Mayıs İstanbul Atatürk Stadı'nda oynanacak finalde Chelsea ile Manchester City, şampiyonluk mücadelesi verecek.

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