Chelsea finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İngiliz ekibi Chelsea, İspanyol temsilcisi Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde Chelsea, Manchester City'nin rakibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final belli oldu. Yarı final rövanşında Chelsea, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti. İngiliz ekibi 28. dakikada Werner'in golüyle ilk yarıyı 1-0 öne kapattı. 85. dakikada Mount attığı golle Chelsea'yi 2-0 öne geçirdi. 90 dakika bu skorla sona erince Chelsea, adını finale yazdırdı. 29 Mayıs İstanbul Atatürk Stadı'nda oynanacak finalde Chelsea ile Manchester City, şampiyonluk mücadelesi verecek.