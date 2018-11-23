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Chelsea, Kante'nin sözleşmesini uzattı

Chelsea, Fransız oyuncu N’Golo Kante’nin sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Chelsea, Fransız oyuncu N'Golo Kante'nin sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.


İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 27 yaşındaki oyuncusu N'Golo Kante ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Mukavelesini 2023'e yılına kadar uzatan sözleşmeye imza attıktan sonra açıklamalarda bulunan Kante, "Chelsea ile sözleşmemi uzattığım için mutluyum. Burada iki güzel yılım geçti, daha da fazlasını olmasını istiyorum. Buraya geldiğimden beri, kendimi oyuncu olarak geliştirdim, meydan okudum ve geçmişte asla düşünemeyeceğim bazı ödüller kazandım. Bu şehri ve kulübü seviyorum. Burada daha fazla süre oynayabileceğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.


N'Golo Kante, Chelsea formasıyla çıktığı 105 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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