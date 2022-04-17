CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı'nı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli'de bulunan Hrant Dink Vakfı'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, “Sevgiyle ve barışla hep birlikte kucaklaşacağız” dedi.

Helalleşme buluşmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli'de bulunan Hrant Dink Vakfı'nı ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “İktidarımızda bazı karanlık güç odaklarıyla mücadele edeceğimizi ve daha sonra mağdurlarla helalleşeceğimizi anlatmak için buraya geldik. Büyük acılar yaşanan bir ülkeyiz. Bunu hak etmiyoruz. Hepimiz huzur içinde, birlikte yaşamak istiyoruz. Birliğimiz buna bağlı, huzura bağlı. Beraber yaşamak, beraber gülmek, yeri gelirse beraber ağlamak, beraber kucaklaşmak ve sevgiyi büyütmek, bütün hedefimiz, bütün amacımız bu olmalı. Bunun için buraya geldim. Karanlık mihraklarla mücadele etmek ve daha sonra helalleşmek temel hedefimiz olmalı. Hrant Dink'in tetikçisi hapiste ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı, henüz bulunmadı. Eğer siz 'karanlık güç odaklarıyla mücadele edeceğim' diye yola çıkıyorsanız gerçek katillere ulaşmalısınız ve onları bulmalısınız. O zaman bizler bu toplumda helalleşme düzeyine gelmiş oluruz, helalleşebiliriz. O derin karanlığı sorgulamazsak, üzerine gitmezsek, çetelerle, yer altı dünyasıyla işbirliği yapan o derin karanlığı mutlaka aydınlatmak zorundayız ve devletin içine çöreklenen o kişileri devletin içinden çekip çıkartmamız lazım. O zaman biz bu ülkede huzuru sağlarız. Benim bütün hedefim, bütün amacım bu güzel ülkede beraberce ve huzur içinde yaşamak. Eğer bir miras bırakacaksak bu güzel ülkeye o mirasım sevgi ve barış olacak. Sevgiyle ve barışla hep birlikte kucaklaşacağız” ifadelerini kullandı.