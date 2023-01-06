CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “İmamoğlu'nun kılını bile teslim etmeyeceğiz”

Anadolu Yakasında 3 önemli metro hattını birbirine bağlayan Dudullu-Bostancı Metrosu'nun açılışı CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. 13 istasyonu bulunan metro hattı ile alakalı konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, “Güncel değeri 12 milyar lirayı aşmış bir projeden bahsediyoruz” dedi. Ayrıca İmamoğlu'nun YSK üyelerine 'ahmak' dediği iddialarının yer aldığı siyasi polemiğe yorumda bulunan Akşener, “Benim daha dokunulmazlığım yok. Ben de ahmak dedim” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yürüttüğü, Anadolu Yakası'nda Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlayacak Dudullu-Bostancı metro hattının açılışı gerçekleşti. 14,3 km uzunluğunda, 13 istasyonu bulunan İstanbul'un Anadolu Yakasında 3 önemli metro hattını birbirine bağlayan Dudullu-Bostancı Metrosu'nun açılışına, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve çok sayıda ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

“12 milyar lirayı aşmış bir projeden bahsediyoruz”

İBB Başkanı İmamoğlu,” Onlarca kreş açtık, binlerce gencimizin faydalanacağı yurtları açtık, açmaya da devam ediyoruz. Tarihi cami ve türbelerimizi de restore ettik, etmeye de devam ediyoruz. Su baskınlarını önleyen alt yapı yatırımlarını da çiftçilerimize destek sunmayı ihmal etmedik. İstanbul'un dört bir yanına hizmet, icraat ve çözüm götürüyoruz. Dudullu - Bostancı metro hattı çok önemli bir hattımız. 14,3 km'lik hattımız. Sıkıntılarla devraldık. 7 aydır duran bir inşaatı devraldık. Ödeneği olmadığı için durmuş bir sistemi devraldık. Ama bunları hiçbir şekilde sorun kabul etmedik. 600 milyon Euro'luk güncel değeri tam 12 milyar lirayı aşmış bir projeden bahsediyoruz” şeklinde konuştu.

“Hadi benim daha dokunulmazlığım yok. Ben de ahmak dedim”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ahmaklığa bakın, 13 bin 500 oy farkıyla seçilmiş bir belediye başkanıyla 805 bin farkla seçilmiş bir belediye başkanının gücü arasındaki farkı fark etmeyen ahmaklara bakın. Ondan sonra da ahmaklıklara, ahmaklık denildiği zaman kızıyorlar. Hadi benim daha dokunulmazlığım yok. Ben de ahmak dedim. Bekleriz. Darbe dönemlerinde dahi yargının bu derece emir eli olduğu döneme hiç rastlamadık. Demek ki neymiş, kazanmak zorundayız. Yargının, objektif ve tarafsız olabilmesi için kazanmak zorundayız” dedi.

“İmamoğlu'nun kılını bile teslim etmeyeceğiz”

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin ihtiyaç duyduğu en önemli şey adalet. Adaleti gerçekleştirmek için bu ülkede siyasi görüş aramadan, ortak mücadele etmeliyiz. Genel başkanlarım da ifade ettiler 'asla teslim etmeyeceğiz İmamoğlu'nu' diye. İmamoğlu'nun kılını bile teslim etmeyeceğiz. İstanbulluya hizmet etmek, Türkiye'ye hizmet etmektir. Yetkiyi verecek ve alacak olan İstanbulludur” şeklinde konuştu.