İhlas Haber Ajansı

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kadıköy'de dernek üyeleri ile iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy’de Demokrasiyi Güçlendirme Derneği’nin düzenlediği iftar programına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy'de Demokrasiyi Güçlendirme Derneği'nin düzenlediği iftar programına katıldı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasiyi Güçlendirme Derneği'nin Kadıköy Fenerbahçe'de düzenlediği iftar programına katıldı. Dernek üyeleri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu iftar sonrası katılımcılar ile hatıra fotoğrafı çektirerek restorandan ayrıldı. Programa CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

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