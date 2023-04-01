CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Salon kalabalıktı, yerdeki seccadeyi görmedim”

Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Ben onların operasyonunu umursamam. Samimi olarak üzgünüm” dedi.

İstanbul Yenikapı'da bulunan Avrasya Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından vatandaşlar için iftar programı düzenlendi. Programa Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı. Programda iftar öncesi dua okundu. Ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı.

“Salon kalabalıktı, yerdeki seccadeyi görmedim”

Konuşmasına seccade üzerinde çekilen fotoğraf hakkında başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Dün akşamdan bu yana saldırı malzemesi ettikleri fotoğraf karesi ile ilgili iki kelam edeceğim. İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda oldu bu olay. Fotoğraf çekilmek istediler. Ben kimseyi kırmam, herkesi kucaklarım ve saygı duyarım. Salon kalabalıktı, yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Ben onların operasyonunu umursamam. Samimi olarak üzgünüm. Ailem, eşim, çocuklarımız asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez. Böyle iftiralardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum” dedi.

“Her birimiz tek tek adalet için mücadele etmek zorundayız”

Seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Bizim demokrasi anlayışımızda yönetimin temelini adalet oluşturur. Adaletin olmadığı bir yerde huzur, kucaklaşma olmaz. Devletin dini adalet ise her birimiz tek tek adalet için mücadele etmek zorundayız. Biz vatandaşın hak ve hukukunu kim olursa olsun hiçbir ayrım olmadan koruyacağız” ifadelerini kullandı.

“Herkesi kucaklayacağız”

İftar programında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah tarihte ciddi bir değişikliğe imza atılmasına vesile olacak bir dönemden geçiyoruz. 15 Mayıs sabahı sadece Cumhurbaşkanı değişmeyecek. Ülkemiz de inşallah bir bütün olarak yeni bir döneme başlayacak. Biz bu dönemde insanlarımızı iteleyerek, bizlerle rakip oldukları için onları incitecek göreve başlamayacağız. Herkesi kucaklayacağız. Siyasi partiler, birbirlerine düşman gruplar değiller. Hasım bile değiller sadece demokrasi ortamında yönetimi ele almak için yarışın içinde rakiplerdir” şeklinde konuştu.