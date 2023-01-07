CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Ülkemizi güzel bir geleceğe hazırlamamız lazım”

0 Çalıştayı basın toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkemizi güzel bir geleceğe hazırlamamız lazım” dedi.

CHP Emek Büroları ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından ‘Digital Emek, Emek 4.0 Çalıştayı' programı gerçekleşti. İPA'nın Bakırköy Florya ofisinde düzenlenen programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleri, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanları, akademisyenler, sendika temsilcileri ve partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda CHP Milletvekili Veli Ağbaba ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, birer konuşma yaptı.

“Ülkemizi güzel bir geleceğe hazırlamamız lazım”

Daha sonra kürsüye çıkarak konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Ülkemizi güzel bir geleceğe hazırlamamız lazım. İngiltere'ye gittiğimde üniversitedeki rektör hocamız iki şey aradıklarını söylediler. ‘Dünyanın en zeki insanlarını nasıl İngiltere'ye getireceğiz ve parayı nereden bulacağız'. Dünya artık bunun peşinden koşuyor” diye konuştu.

“Üniversiteler her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı yerdir”

Siyasetçilerin farklı düşüncelerden korkmaması gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, “Bilgi ekonomisi, bilgi üniversitelerde üretilir, peki bizim üniversitelerimiz nerede? Üniversiteler her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı yerdir. Düşüncelere sınır getiremezsiniz. Adı üniversite olduğu için üniversiteler olmaz. Bir üniversitede profesörlük yapmayacak birini rektör olarak atarsanız olmaz. Hangi görüşte, inançta, kimlikte olursa olsun düşünce üretebiliyorsa o kişiyi el üstünde tutmamız gerekir. Bir siyasetçinin düşünceden korkmaması gerekir. Yazılım sektöründe Hindistan neden önde. Rapor hazırladık. Biz ezberci sisteme doğru gidiyoruz. Çocuklar neredeyse 24 saat test çözmekle uğraşmakta. Her yere üniversite açtık, içinde hoca yok. En yetenekli çocuklarımız yurt dışına gidiyor. Siyaset giderlerse gitsinler diyor. Sofranın etrafında oturup konuşmak gerekiyor” diye anlattı.