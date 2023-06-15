CHP Grup Başkan Vekili Günaydın, İmamoğlu davası sonrası açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ‘İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması sonrasında bir basın açıklaması yapan CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, “Olmaması gereken bir iddianame ve yapılmaması gereken bir yargılamanın ilk duruşmasından çıktık” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması Büyükçekmece Adliyesi'nde görüldü. Duruşma sonrası basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, “Ekrem İmamoğlu'nun 2015 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nın ilk yıllarında ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla bir soruşturma yürütülmüştü. Danıştay soruşturma iznini iptal etmişti çünkü iddiaların tümü geçerli değildi. Buna karşılık 2020 yılından itibaren Süleyman Soylu yönetimindeki İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye gönderilen mülkiye müfettişleri bu davayı yeni bir forma dönüştürdüler. Hazırladıkları müzekkereyi savcılığa yollayarak incelemesini sağladılar. Bir iddianame düzenlediler ve bugün ilk duruşmasını yaptık. İmamoğlu ile beraber Beylikdüzü Belediyesi çalışanı arkadaşlarımızda yargılandılar” dedi.

“Olmaması gereken bir iddianame ve yapılmaması gereken bir yargılamanın ilk duruşmasından çıktık”

Günaydın açıklamasının devamında soruşturma ile ilgili konuşarak, “ Sorulara verdikleri cevaplar şudur, ‘İddia ettiğiniz gibi ihale dosyasında baştan olması gereken belgelerin yokluğu söz konusu değildir. Çünkü zarf açma tutanağında bunu net olarak görebilirsiniz. Ayrıca sonradan sunulması gereken belgeler önceden sunulması zorunluymuş gibi sunulamaz böyle bir iddianame düzenlenemez'. Nihayet 250 bin liralık kamu zararına uğratma iddiasına yönelikte arkadaşlarımız dediler ki o yıl da asgari ücrette önemli bir artış olmuştu dolayısı ile bu yansıtıldı. Herhangi bir kamu zararı da söz konusu değildir. Olmaması gereken bir iddianame ve yapılmaması gereken bir yargılamanın ilk duruşmasından çıktık. Duruşma 30 Kasım 2023 tarihine ertelendi” diye konuştu.