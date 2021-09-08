CHP heyeti Erbil'den döndü

Erbil'de bölgesel yönetimlerle temaslarda bulunan CHP heyeti Türkiye'ye döndü. Heyet adına konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Ziyaretlerimiz devam edecek” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyet, dün Erbil'de bölgesel yönetim yetkilileriyle temaslarda bulundu. Oğuz Kaan Salıcı'ya, Dış Politika Baş Danışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken ile Enver Ömür Polat eşlik etti. Bölgesel Yönetim yetkilileri, KDP, KYB, Goran Hareketi temsilcileri ve Yezidi İnanç Önderleri ile yapılan görüşmelerinin ardından Kerkük'e geçen heyet Irak Türkmen Cephesi'ni de ziyaret etti. Temasların ardından Türkiye'ye dönen heyet CHP İstanbul İl Başkanlığında basın açıklaması düzenledi. Heyet adına konuşan Oğuz Kaan Salıcı, ilerleyen dönemde gerekli olması halinde ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.

“Gözlemlerimizi Dışişleri Bakanlığına ileteceğiz”

CHP Heyetinin Erbil ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan Oğuz Kaan Salıcı, “Benim başkanlığımda, İstanbul Milletvekilimiz, Genel Başkanımızın başdanışmanı ve aynı zamanda 2004-2006 yılları arasında Bağdat Büyükelçisi de olan Sayın Ünal Çeviköz, parti meclisi üyemiz Sayın Nevaf Bilek, Genel Başkanımızın Başdanışmanı Prof. Dr. Hasan Eker ile birlikte bu ziyareti gerçekleştirdik. Ziyaretimiz sırasında Erbil'de başta Mesud Barzani olmak üzere bölgesel yönetim yetkilileri ile görüşmelerde bulunduk. Bu ziyaret öncesinde Dışişleri Bakanlığı ve Ankara'daki Irak Büyükelçiliğine, Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Başkonsolosluğumuza önceden bilgi verildi. Ziyaret ile ilgili gözlemlerimizi de ayrıca Dışişleri Bakanlığımıza ileteceğiz. Gerek Erbil'de, gerek Kerkük'e yaptığımız ziyaret sırasında Erbil Başkonsolosluğumuzun göstermiş olduğu lojistik ve güvenlik desteği için özellikle teşekkür etmek isterim” dedi.

“Diplomasinin devreye konulmasını önemsiyoruz”

Bölgedeki terör sorununun çözümünde diplomasi ve diyaloğun öneminden bahseden Salıcı, “CHP olarak, bölgemizde son yıllarda giderek artan, terör huzursuzluk ve istikrarsızlıktan bölge ülkelerinin büyük zarar gördüğü düşüncesindeyiz. Bu sorunlarla mücadelede askeri yöntemlerin ötesinde gerekli çabaların ve diplomasinin tüm olanaklarının devreye konulmasını önemsiyoruz. Biz hep diyalogdan yana olduğumuzu, bölgemizin sorunlarının konuşularak ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini savunduk. Barış, istikrar ve huzur içerisinde bir arada yaşanabilmesi için böyle bir yaklaşıma büyük ihtiyaç duyulmaktadır” diye konuştu.

Salıcı, Irak'taki Türkmenlerin taleplerini anlattı

Temasları sırasında Irak Türkmen Cephesi yetkilileriyle de görüştüklerini ifade eden Salıcı, “Irak'taki Türkmen kardeşlerimizin kamuoyunda duyulmasını istediği talepleri var. Özellikle Kerkük bölgesinde, Türkiye'den devlet ya da özel sektör tarafından yatırım yapılmasını talep ediyorlar. Hastane ihtiyaçları var. Irak'taki sağlık sisteminde yaşanan sorunlardan dolayı hastane talepleri çok önemli ve önceliklidir. Bölgenin kalkınması ve eğitim seviyesinin yükselmesi için üniversite talepleri de var. Üniversite eğitimi almak isteyen gençler bölge ülkelere dağılmak zorunda kalıyor. Bu taleplerini Türkiye'de dile getireceğimize ve gerçekleşmesi için takipçisi olacağımıza söz verdik” şeklinde konuştu.

OBİT önerisi yeniden dile getirildi

Bölgedeki en önemli sorunların başında gelen terör meselesi için OBİT önerisini yeniden dile getirdiklerini söyleyen Salıcı, “Bölgemizde komşularımızın toprak bütünlüğüne siyasal istikrarına, barış, huzur ve refah içinde olmalarına büyük önem atfediyoruz. Biz artık bölge insanımızın geçmişe değil ortak geleceğe birlikte ve işbirliği halinde bakmalarını arzu ediyoruz. Bu ortak geleceğin de mimarı olmayı diliyoruz. Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri yıllardır terörle mücadele ediyor. Terörün artık son bulmasını istiyoruz. Terör ve şiddet demokrasinin, sosyal ve ekonomik gelişmenin, refahın ve toplumsal barışın önündeki en önemli engeldir. Bölgede adil, eşit ve hakkaniyete dayalı bir işbirliğiyle refahının birlikte yükseleceğine inanıyoruz. Bunun için ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizde de yer alan ve kısaca OBİT olarak bilinen Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı adı altında bir girişim önerdik. Türkiye, Irak, İran ve Suriye'nin başlatacakları böyle bir işbirliği arayışında bölgedeki tüm paydaşların ve akraba toplulukların önemli katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Bu girişimin kimseyi ötelemek, ayrımcılığa tabi tutmak gibi bir amacı yok. Asıl amaç kendi bölgemizde istikrar, barış ve huzur ortamını sağlayacak, gelişimlerin bölge ülkelerinin kendi inisiyatifleriyle başlayabilmesidir. Bölge yıllardır terörden, iç savaşlardan büyük zararlar gördük. Büyük acılar çekti. En büyük zararı kadınlar ve çocuklar gördü” ifadelerini kullandı.

“Ziyaretimizi seçimlerden önce gerçekleştirmeyi uygun gördük”

Salıcı, ziyaretin Irak'ta yaklaşan seçimler öncesi gerçekleştirilmesi hakkında, “Irak'ta ekim ayında seçimler yapılacak. Seçimler Irak'ın geleceğine ilişkin bir yol haritasını da önemli bir adımını oluşturacaktır. Bu nedenle ziyaretimizi seçimlerden önce gerçekleştirmeyi uygun gördük. Biz Irak halkını oluşturan tüm kesimlerin tüm siyasi partilerin özgür iradeleriyle bu seçimlerden başarıyla çıkacaklarına inanıyoruz. Yaptığımız temaslarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu eşitlikçi, hakkaniyete ve hukuka dayalı anlayışını muhataplarımıza net olarak anlattık” diye konuştu.

“Ziyaretlerimiz devam edecek”

Basın açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Salıcı, “Kullanmış olduğumuz dilden dolayı biz bölgede herhangi bir zorlukla karşılaşmadık. Meselenin niyet olduğunu, meselenin iş birliği olduğunu, meselenin karşılıklı ülkeler arasında, toplumlar arasında barışın tesis edilmesi, toplumsal huzurun ortaya konması olduğunu ifade ettiğimizde hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadığımız gibi az önce basın açıklamasında da ifade ettiğim gibi çok olumlu tepkiler aldık. Bundan sonra da ziyaretlere devam edeceğiz. Çünkü bir ziyaretle bir görüşmeyle çözümlenebilecek kadar küçük bir meseleden bahsetmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bölgenin sorumlularına aşina, bölgenin sorunlarını yakından takip eden bir siyasi parti ama bu çaba bu çabanın arttırılarak sürdürülmesi için eğer sayın genel başkanımızın Irak'a bir ziyaret yapması olumlu olursa, olumlu olacaksa, bir katkı sunacaksa tabii ki biz böyle bir ziyaretin yapılmasını isteriz. Ama karşıdaki muhatapların hükümetin kurulması lazım. Oradaki muhataplarımızın da bu konuda bir kabul gösteriyor olması lazım ki bu gerçekleşebilsin ve sonuç alabilsin” ifadelerini kullandı.