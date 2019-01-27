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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu görevinden istifa etti. Kaftancıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Daima pusulam olan CHP örgütüm, sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl Başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım" dedi.

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