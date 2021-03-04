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CHP Lideri Kılıçdaroğlu Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar’da kentsel dönüşüm çalışmalarını inceleyerek Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’den bilgi aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmalarını inceleyerek Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den bilgi aldı.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar'da devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyerek Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den bilgiler aldı. Reşitpaşa Caddesi'ndeki yıkımı devam eden binaları inceleyen Kılıçdaroğlu'na CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'da eşlik etti. Kılıçdaroğlu kentsel dönüşüm alanı incelemesinin ardından bir oyuncakçıya girerek esnafı ziyaret etti.

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