CHP Sarıyer Belediye Başkanı Genç: “Belediyemiz aslanlar gibi bizim borcumuz falan yok”

Sarıyer Belediyesinin borcu olduğu iddialarına da cevap veren Başkan Şükrü Genç, “Ben şu anda işçi maaşlarımı Mayıs ayının sonuna kadar hazırladım. Belediyemiz aslanlar gibi. Bizim borcumuz falan yok” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç seçim çalışmaları kapsamında Ayazağa Mahallesi'ndeki dernekleri ziyaret etti. Kahvaltıda Ayazağa sakinleriyle buluşan Başkan Genç, ziyaretlerine Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir Kur'an kursuyla başladı. Ayazağa'daki derneklerde vatandaşlarla sohbet eden Genç, mahalle sakinlerinin sorunlarını birinci ağızdan dinledi. Yerel seçimlerde derneklerden destek beklediğini ifade eden CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, merak edilen birçok soruya da cevap verdi.

“Planlar yapıldığında Ayazağa'yı ortada bıraktılar”

İmar planları yapılırken insanların haklarının başkalarına peşkeş çekildiğini belirten CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, “Planlar yapıldığında Ayazağa'yı ortada bıraktılar. Planlarla beraber Ayazağa planları da yapılmış olsa çok daha farklı boyuta gelecekti olay. Ama biz buna rağmen, kalanlarla çok önemli bir plan yapılanması oluşturduk. Bunun şimdi devam ettirilmesi gerekiyor. Ama bu diğer planlarını yaptırtanlar sanki hiçbir şey olmamış gibi ortalıkta dolaşıyorlar. Bu insanların önünü kesen sen, hakkını bir başkasına peşkeş çeken sen buna rağmen konuşuyorlar. Çıkıp mecliste diyorlardı ki ‘Ayazağa'yı kabullenin.' Böyle diyen adam şimdi yok ortalıkta. Benim yaşamım buralar. Benim bütün yaşamım bu yaşıma kadar en fazla gecekondular. Bana diyorlar ki ‘Sen halkın içindesin.' Ben zaten buradayım. Benim yerim, yurdum burası. Ne yapayım şimdi. Zorla beni başka bir yere mi göndereceksiniz?” dedi.

“15 sene yönettiler Sarıyer'i bize devrettikleri borç 150 milyon”

Bu sene İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı büyük mitingin Ayazağa'da olacağını söyleyen Başkan Şükrü Genç, “2009'da ne belediye vardı, ne kurum vardı ve onlarda yıllarca yönetmişlerdi bu memleketi. 15 sene yönettiler Sarıyer'i. 15 sene yönettiler belediyenin bütçesi 60 milyon. Bize devrettikleri borç 150 milyon. İki buçuk katı. Ne yaptınız peki? Hiçbir şey yok. Bir kulübe gösterin o da yok” diye konuştu.

“Belediyemiz aslanlar gibi borcumuz falan yok”

Yapılmaya çalışılan imar barışının becerilemediğini ifade eden Başkan Genç, “ Garibanın parasını aldınız. İnsanlar kredi çekerek para aldılar. Garibandan niye alıyorsun. Garibana bir faydası yok. Bize teslim ettikleri 150 milyon borcun o günkü dolar karşılığı 90 milyon. Bugünkü kurla çarparsan 500 milyon yapıyor. 500 milyon borcu yaptın da nerelere götürdün bu paraları? Bunu kimse sormuyor. Ama çıkıyor ‘Belediye borç batağında' diyor. Borç batağında değil. Ben şu anda işçi maaşlarımı Mayıs ayının sonuna kadar hazırladım. Benim temel yaşam biçimim bu. Belediyemiz aslanlar gibi. Bizim borcumuz falan yok. Devlete olan sigorta borcumuz var, vergi borcumuz var. Onun dışında kapıda alacaklı bekleyen bir tane Allah'ın kulu yok” şeklinde konuştu.