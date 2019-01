CHP'li başkan adayı İmamoğlu'ndan aday tartışmalarına ilişkin açıklama

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'de aday belirleme tartışmalarına ilişkin, "Aday tespitinde her zaman bu tür tartışmalar olur. Mümkün olduğu kadar rasyonel değerler üzerinde kişinin performansı, sunduğu projeler noktasında değerlendirmelerimiz oldu. Hiç kimsenin kişisel anlamda ayrıcalığı olamaz” dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdüren CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü adresi Gaziosmanpaşa oldu. Yeni Mahalle'deki bir pazar alanında halkın arasına karışan İmamoğlu, pazarcılar ve vatandaşlarla sohbet ederek seçime ilişkin görüş alışverişinde bulundu. CHP'li Başkan adayını karşılarında gören bölge sakinleri şaşkınlıkları gizleyemedi.

İmamoğlu'nun yanına yaklaşan bazı vatandaşlar fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarışırken, bazıları ise istek ve taleplerini iletti. İmamoğlu, gezi sırasında babalarına yardım etmek için tezgahta bulunan gençlere eğitim üzerine tavsiyelerde bulundu.

"Bütün maliyetlerin üzerinde denetim mekanizması koymak ve politika oluşturmak zorundasınız”

Pazar gezisi sırasında ekonomiyle ilgili konuşan CHP'li Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Tabii ki ekonomi tarafı var ama bir de belediyenin tedbir alacağı tarafı da var. Kesinlikle yetiştirilen yerden nakline varıncaya kadar nihai tüketiciye varıncaya kadar bir süreç tanımı getireceğiz. İstanbul büyük bir kent 16 milyona yakın insan yaşıyor. Dolayısıyla İstanbullunun gıdaya erişimini kendi haline bırakamazsınız. Bu sürecin yetiştirme anından vatandaşa üretim anına kadar bütün maliyetlerin üzerinde bir denetim mekanizması oluşturmak ve politika ortaya koymak zorundasınız. Böyle bir zinciri arkadaşlarımızla çalışıyoruz” dedi.

CHP'nin aday belirleme çalışmalarına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Aslında aday tespitinde her zaman bu tür tartışmalar olur. Bir de bunun yüzde 100 doğrusu yoktur. Herkesi mutlu etmek de mümkün değildir. Herkesin kendine has çabaları var, hepsine saygı duyulur. Neticede bir kişi tercih edilir ilçelerde. Bizim partimizde sesin çok duyulması biraz da demokrasinin bide yoğunluğu diyelim. İstediğimiz oranda mı, değil. Elbette ki eksiklikleri var. Demokrasinin de eksikleri var. Çünkü süreçler çok sıkışık. 7 tane seçim yaşadı bu insanlar 5 yılda. Artık demokrasiyi nasıl işleteceğinizi şaşırıyorsunuz. O bakımdan tartışmalar doğaldır. Şu an belli olan adaylar adayımızdır. Süreç en olgun şekilde devam edecek ve İstanbul'un başarısına katkı sunacaklar. Süreçte aday adaylığı yapmış, maharetini bildiğimiz kıymetli hemşehrilerimizin her birisi de bu yolculukta değerli bir yol arkadaşımızdır. Onlar da bize üst seviyede katkı sunacaklar. Görecekler ki bizim ekip arkadaşımız olacaklar ama ilçede ama büyükşehirde çok kıymetli vazifeleri onlara vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Hiç kimsenin kişisel anlamda ayrıcalığı olamaz”

İlçelerdeki aday belirleme çalışmalarını ilişkin soruyu yanıtlayan İmamoğlu, “Sanıyorum 5 ilçemiz kaldı, çünkü İYİ Parti'ye de devredilen ilçeler var. Bizim belirleyeceğimiz 5 ilçemiz kaldı. O 5 ilçenin tamamlanmasını isterdik ama olmadı. Bu hafta tamamlanacağını düşünüyorum. Bir orada mümkün olduğu kadar rasyonel değerler üzerinde kişinin performansı, sunduğu projeler noktasında değerlendirmelerimiz oldu. Hiç kimsenin kişisel anlamda ayrıcalığı olamaz, olmamalı. Hele şahsımın asla yok. O bakımdan burada rasyonel bir değerlendirme oldu. Yüzde 100 doğruyu yakalamak mümkün değil. Öyle bir ölçü aleti henüz yok. Umuyorum her arkadaşım aldığı görevin mesuliyetini üstlenir ve en üst performansı ortaya koyar” diye konuştu.