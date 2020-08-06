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CHP'li başkanlar koordinasyon toplantısında buluştu

İstanbul 3.

Bölge Belediye Başkanları Koordinasyon Toplantısı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ev sahipliğinde gerçekleşti.


Büyükçekmece Belediyesi Anafartalar Salonu'nda gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katılan belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, başkan danışmanları ve birim müdürleri, vatandaşa daha iyi ve daha hızlı hizmet verebilmek adına neler yapılabileceği konusunu görüştü.


Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ilçelerinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de söz aldığı 3. Bölge Belediye Başkanları Koordinasyon Toplantısı'nda belediye gelirlerinin arttırılmasına yönelik yapılan örnek çalışmaların yaygınlaştırılması, örnek projelerin incelenmesi, deprem sorunu, kentsel dönüşüm çalışmaları, kaçak yapılaşmaya karşı mücadele gibi konular görüşüldü. Toplantı sonunda koordinasyon toplantısının her ay bir belediyenin ev sahipliğinde sürdürülmesi, ortak çalışma gruplarının oluşturulması ve değişen mevzuatlara yönelik eğitim çalışması yapılması kararlaştırıldı.


Açılış konuşmasını yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, üçüncü bölgedeki belediye başkanları, başkan yardımcıları ve ilgili yöneticilerin katılacağı koordinasyon toplantılarını ayda 1 defa gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, “Belediye başkanlarının önüne çıkan en önemli sorunların neler olduğunun ortaya koyulması lazım. Belediye başkan yardımcısı ve daire müdürü arkadaşların en çok sıkıntı çektikleri konuların neler olduğunu ve burada çalışmalar yürütülürken uygulama birlikteliğini nasıl sağlarız bunları konuşacağız. Belediye gelirlerinin mali yapısını nasıl güçlendirebiliriz, vatandaşa hizmet götürürken daha doğru ve daha hızlı bir yöntemi nasıl geliştiririz bunları bu toplantılarda tartışmalıyız” ifadesini kullandı.

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