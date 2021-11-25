CHP'li Belediyenin işçilerinden Kılıçdaroğlu'na ‘helalleşme' tepkisi

Bakırköy'ü yönetemeyen Türkiye'yi nasıl yönetecek” dedi.

2 yıldır zam alamayan Bakırköy Belediyesi işçileri, Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nun zamma yanaşmaması üzerine 32 gün önce belediye önünde greve başladı. Soğuk hava ve yağmura aldırış etmeden belediye önünde bekleyen işçiler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ‘helalleşme' çağırısı üzerinden tepki gösterdi. Helalleşme olacaksa bunun Bakırköy Belediyesi işçileri ve onların çocuklarıyla başlaması gerektiğini belirten Belediye İş Sendikası İstanbul 2. No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, “Bugün grevimizin 32. günü hava şartları zor. Dün 24 Kasım Öğretmenler Günüydü aynı zamanda grevde olan yaklaşık 30 öğretmen arkadaşımız var. Bu zorlu şartlarda çocuğu hastalanan öğretmen arkadaşımız oldu. Korona

virüse yakalanan arkadaşlarımız var. Başkanın katı ve sert tutumu bizi uzlaştırma noktasında birleştirmedi. Belediye başkanı 2020 için yüzde 3 ve 2021 yılı için ise yüzde 5 zam oranında diretiyor. Enflasyon yükseldi. Böyle bir teklif, burada aldığı maaştan başka geliri olmayan arkadaşı açlığa mahkum etmektir. Başkan çok katı ve gerçekten çok acımasız davranıyor. Biz haklarımızı alana kadar burada ölümü göze alarak mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

“Türkiye'ye talip olan önce Bakırköy'ü görmeli”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına vurgu yapan Doğan, “Helalleşmek Bakırköy işçisiyle başlar. Türkiye'ye talip olan, yönetmeye talip olan önce Bakırköy'ü görmeli. Gerçekten bir zulüm yaşanıyor. Türkiye'yi yönetmek önce Bakırköy'deki sorunu çözmekten, Bakırköy'ü yönetmekten geçer. Açıkçası Bakırköy'ü yönetemeyen Türkiye'yi yönetemez. Önce Bakırköy işçisiyle Bakırköy'deki direnişteki bu işçinin emekçinin çocuklarıyla helalleşmesi gerekiyor. Bu zorlu şartlarda mücadele ediyoruz. Mücadelemiz devam edecek haklı bir mücadele veriyoruz. İnsanda biraz vicdan biraz merhamet olur” diye konuştu.

Öte yandan belediye önünde bekleyişlerini sürdüren işçiler, hazırladıkları temsili tabutun üzerine “Helalleşmek Bakırköy İşçisiyle Başlar” yazarak taşıdılar.