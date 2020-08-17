CHP'li Eren Erdem'in 22 bin TL'lik saatini çalan hırsızlar yakalandı

CHP meclis üyesi Eren Erdem'in evini soyan hırsızlar yakalandı. Zanlılardan birinin evden çaldığı lüks marka saati kendi koluna taktığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili biri kadın 3 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti meclisi üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem'in Kadıköy'deki evi 9 Ağustos gecesi soyuldu. Evde bulunan 3 bin Dolar değerindeki lüks marka kol saati, bir adet cep telefonu, bir adet 2 bin Dolar değerinde yüzük, 4 bin 200 TL nakit para, cüzdan ve kimlik kartının çalınması üzerine Erdem polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kameralar incelendi, eşkalleri belirlenen zanlılar yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin önce eşkallerini daha sonra da kimliklerini tespit etti. Ekiplerin çalışmalarıyla, kimlikleri tespit edilen kişilerin daha önce de Üsküdar ve Kadıköy'de meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayının da şüphelisi oldukları öğrenildi. Şüpheliler, 12 Ağustos günü gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Biri kadın 3 şüpheli tutuklandı

Emniyette ifadeleri alınan Vedat B. (37)'nin 8, Ahmet B. (30)'nin 10, Zeynep A. (28)'nın ise 2 adet kaydı olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen biri kadın toplam 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsız, Eren Erdem'in saatini kendi koluna taktı

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlıların hırsızlığı yaptıktan sonra bir yerde oturup konuştukları görüldü. Zanlılardan birinin evden çaldıkları lüks marka saati koluna taktığı ve arkadaşlarına gösterdiği anlar saniye saniye kaydedildi.