CHP'li gençlerden Başkan Kılıç'a destek

CHP İstanbul İl Gençlik ve Maltepe İlçe Gençlik Kolları üyeleri, yeniden aday olan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ziyaret etti.

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce ve CHP Maltepe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Demir ile birlikte gençlik kolları üyeleri, CHP'nin Maltepe Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç'ı ziyaret ederek desteklerini açıkladı. Ziyaretin ardından gençlik örgütüne seslenen CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce, “Geçtiğimiz dönem başarılı çalışmalara imza atan Belediye Başkanımız Ali Kılıç ile birlikte 31 Mart günü güzel bir zafere ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu anlamda hem Maltepe'de hem de İstanbul örgütümüzdeki genç yoldaşlarımızla üzerimize düşen tüm sorumluluğu partililik bilinci ile yerine getireceğiz” dedi.

Gençlere verdikleri destek için teşekkür eden Ali Kılıç ise, “Bu mücadelede en çok da genç yoldaşlarıma güveniyorum. Geçtiğimiz dönem yüzde 50 ile dalgalandırdığımız partimizin bayrağını 31 Mart'ta siz değerli gençlerin de desteğiyle yüzde 60'ların üzerine taşıyacağız. Partimizle, örgütümüzle, genç ve kadın yoldaşlarımızla kenetlenecek zafere hep birlikte ulaşacağız” diye konuştu.