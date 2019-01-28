CHP'li İmamoğlu'ndan kentsel dönüşüm derneklerine ziyaret

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa'da bir dizi ziyaretlerde bulunan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir sonraki adresi Sanko Sanayi Sitesi oldu. Sanayicilerle yerel seçim çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunan İmamoğlu, daha sonra Mevlana Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm derneklerini ziyaret etti. Burada dernek üyelerinin kentsel dönüşümde yaşadıkları sıkıntıları dinleyen İmamoğlu, bilgi alışverişinde bulundu.

“Geri dönüşü mümkün olmayan çirkinlikler oluşturuyoruz”

Ekrem İmamoğlu, “Bu anlamda büyük masalar oluşturarak biz bu sorunu çözeriz. Yani kimse şunu düşünmeyecek; ‘Bana piyango çıktı, bir dairemin yerine 5 daire alacağım.' Böyle bir şey yok. Bu şehrin ona ne gücü var ne de böyle bir beklenti olabilir. Bir dönem bunlar bile bekletildi, yani insanlara büyük işler vaat edildi, sonra hayal kırıklıkları yaşandı. Sonra adam bırakın vaatleri, bir evini almanın peşine düştü. Bunlar yaşandı, biz bunları biliyoruz. Kimse kimseyi aldatmasın. Bu şehrin taşı toprağı altın ama taşın toprağın altın olması için bu şehrin güzel olması gerekiyor. Bu şehir çirkinleşirse inanın taşı toprağı altın falan olmaz. Şu anda çirkinlik oluşturuyoruz. Mevcut kentsel dönüşüm kavramları üzerinden bazen geri dönüşü mümkün olmayan çirkinlikler oluşturuyoruz” dedi.

Kentsel dönüşümün siyaset unsuru haline getirildiğini ileri süren İmamoğlu, “Kentsel dönüşüm veya bunun benzeri hayati malzeme taşıyan unsurların tamamı siyasete döküldü. Bu işin siyaseti olur mu? Belediye başkanı bütün siyasi partileri yanına alacak ve diyecek ki bu iş hayat memat meselesi, A partisi, B partisi, C partisi sende bunun ortağı ol, hepimiz ortak olalım. Neticede Ahmet efendinin evinin tapusunu vereceğiz, bu hizmetin siyaseti olur mu? İnsanın dünyadaki mekanının tapusunu da vereceğiz, bu hizmetin siyaseti olur mu?” diye konuştu.

“Biz bu işi çözeriz”

İmamoğlu, “İki göz, iki oda bir salon evinin tapu sorunu olan insanların aileleriyle, komşularıyla arası bozuldu. Kentsel dönüşüm hikayesi ne yazık ki şu anda kötü sonla devam ediyor. Biz bu işi çözeriz, diyalogla çözeriz, ortak akıl ve masa ile çözeriz. Bu işin en başında muhataplarını örgütlenmeleriyle beraber sürecin içine katarız” şeklinde konuştu.