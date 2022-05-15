İhlas Haber Ajansı

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CHP'li Oya Turan için Avcılar Belediyesi önünde tören düzenlendi

Bir yıldır tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşen Avcılar Belediye Meclis Üyesi Oya Turan için Avcılar Belediyesi önünde tören düzenlendi.


Avcılar Belediye Meclis Üyesi Oya Turan yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek dün hayatını kaybetti. Turan için ilk tören Avcılar Belediyesi önünde düzenlendi. Törene Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, siyasi parti temsilcileri ve belediye çalışanları ve yüzlerce seveni katıldı.


Belediye önünde helallik alındıktan sonra Oya Turan'nın cenazesi Avcılar Garip Dede Türbesine götürüldü. Turan'ın saat 17.00'da Sultangazi Yayla Mezarlığı'nda defnedileceğini öğrenildi.

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