CHP'nin yurt dışı çıkartması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışı ziyaretleri kapsamında Almanya ve Avusturya'da temaslarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Ünal Çeviköz'ün yanı sıra, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da eşlik ediyor.

Ziyaretin ilk gününde Almanya'nın Başkenti Berlin'de bir takım temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, CHP Berlin Birliği'nin düzenlediği toplantıya katılarak gündemi değerlendirdi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yurt dışında olduğu dönemde alt yapısı hazırlanan ve 6 ay gibi kısa bir sürede, 12 ülkede temsilcilikleri açılan 'CHP Yurt Dışı Birlikleri' nin önemli bir ayağı olan CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat'ında hazır bulunduğu toplantıda Kılıçdaroğlu, Berlin'de faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Ünal Çeviköz'ün yanı sıra, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da eşlik ettiği toplantıda, CHP'nin ulusal ve uluslararası alandaki çalışmaları masaya yatırıldı.

Kılıçdaroğlu ayrıca Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile de görüşme geçekleştirerek, iki ülke arasındaki bağların demokrasi temelinde güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin bir sonraki durağı ise Avusturya'nın başkenti Viyana olacak. Viyana'da Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) ile görüşecek olan heyet, CHP Viyana Birliği tarafından düzenlenecek olan bir etkinliğe katılarak, yurttaşlarla bir araya gelecek.