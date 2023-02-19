Christian Atsu, Porto - Rio Ave maçı öncesi törenle anıldı

Depremde enkaz altında kalan ve 12 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Portekiz'de oynanan Porto-Rio Ave maçı öncesi anıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya'da enkazın altında kalarak hayatını kaybeden Hatayspor'un 31 yaşındaki Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun cansız bedenine dün ulaşıldı. D-Smart'ta yayınlanan Portekiz Ligi'nin 21. haftasında Porto ile Rio Ave arasında oynanan müsabaka öncesinde Ganalı futbolcu için bir anma töreni düzenlendi. İki takım kaptanları daha önce her iki takımda forma giyen Atsu'nun 20 ve 27 numaralı formalarıyla sahaya çıktı. Estadio Dragao'da Christian Atsu için yapılan anma töreninde duygusal anlar yaşandı.

Futbolculuk kariyerine Porto'da başlayan Christian Atsu, daha sonra Rio Ave, Chelsea, Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga, Newcastle United, Al Raed ve Hatayspor formalarını giydi.

31 yaşındaki Ganalı futbolcu, 6 Eylül 2022'de Hatayspor'a transfer olmuştu.