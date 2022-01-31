Christian Eriksen sahalara geri dönüyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020), 12 Haziran 2021 tarihinde oynanan Danimarka-Finlandiya karşılaşmasında sahada fenalaşması sonrası kalbi duran ve futboldan bir süre uzak kalan Christian Eriksen, Brentford'a transfer oldu.

Danimarka'nın, Euro 2020'de oynadığı Finlandiya maçında sahada bir anda fenalaşarak kalbi duran ve sonrasında sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak hayata döndürülen Eriksen'in yaşadığı bu olay tüm dünyada geniş yankı bulmuştu. Kalp pili takılan Christian Eriksen, yaklaşık 8 ay sonra futbola geri dönüyor. Yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle 17 Aralık 2021'de Inter ile olan sözleşmesi feshedilen 30 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci yarısında Premier Lig takımlarından Brentford forması giyecek.

Danimarkalı orta sahanın, sağlık kontrollerinin ardından 6 aylık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Eriksen, bir süredir Ajax'ın genç takımı ile antrenmanlara çıkıyordu.