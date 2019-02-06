Christian Luyindama ilk golünü attı

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama, sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü ikinci maçında Hatayaspor'a karşı kaydetti.

Devre arası transfer döneminde Belçika'nın Standard Liege ekibinden kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Kongolu futbolcu Christian Luyindama, yeni takımıyla ikinci maçında golle tanıştı. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Hatayspor karşısında başarılı futbolcu rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 7. dakikasında Selçuk'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Luyindama, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hatay müsabakasına ilk 11'de başlayan Kongolu futbolcu, 90 dakika sahada kaldı. Geçtiğimiz hafta ligde Aytemiz Alanyaspor maçında Galatasaray formasını ilk kez giyen 25 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kalmıştı.

Christian Luyindama, Hatayspor maçı ile birlikte ilk kez Türk Telekom Stadyumu'nun da çimlerine bastı.