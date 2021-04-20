Christian Luyindama: "Şampiyon olacağımıza inanıyorum"

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Christian Luyindama, ligde şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Christian Luyindama, GS TV'de yayınlanan 'Sarayın Yıldızları' programına ailesi ile birlikte konuk oldu. 'Boss' lakabını anlatan Luyindama, "Standard Liege'de oynarken, orada taraftarlar bana Boss lakabını takmıştı. Daha sonra Standard'de oynarken orada Türk taraftarlar da maç izlemeye geliyordu, dolayısıyla onlar da lakabımın Boss olduğunu öğrendi ve daha sonra Türkiye'ye geldiğimde oradaki gelenek burada da devam etti" şeklinde konuştu.

Ornella Luyıindama: "Christian çok iyi bir baba, hepimizle çok fazla ilgileniyor"

Christian Luyindama'nın evde nasıl bir eş ve baba olduğunu anlatan Ornella, "Christian çok iyi bir baba. Hepimizle çok fazla ilgileniyor. Boş zamanında bizimle ilgilenir onun dışında konsol oyunu oynamayı sever. Aynı zamanda çok fazla şaka yapar. Genellikle evde ailece televizyon seyrediyoruz" diye konuştu.

Baba olmasının kendisini çok değiştirdiğini ifade eden Luyindama, "Çocuklarımla çok fazla ilgileniyorum. Baba olduktan sonra daha değiştim ve onlarla daha fazla zaman geçirmeye başladım. Gergin olduğum zamanlarda dahi onları gördüğüm zaman tekrar neşeleniyorum" dedi.

Eşiyle tanışma hikayesini paylaşan başarılı defans oyuncusu, "Profesyonel olmadan önce bir takımda oynuyordum. O takımın sahibi de Ornella'nın ailesiydi. Ornella'nın babası benim sonradan oynadığım takımın başkanıydı ve bir gün oyuncu ararken beni izlemeye geliyor ve izledikten sonra da diyor ki sen gel ve bizim takımda oyna. Ben de o takıma gittim ve Ornella ile öyle tanıştık, aramızda güzel bir çekim oldu. Daha sonra belediyeye gidip evlendik. Şimdi asıl düğün mayıs ayında olacak. Mayıs ayında da kendi aramızda dini nikah yapacağız" açıklamasında bulundu.

Luyindama'nın çok duygusal biri olmadığını belirten Ornella, "Zaman zaman sürprizler yapar, hediyeler alır" dedi. Ornella, futbolcuların, ailelerini Florya Metin Oktay Tesislerine getirmesinin güzel motivasyon sağlığını söyledi. Maçtan önce eşini cesaretlendirdiğini belirten Ornella, "Maçtan sonra da aynı şekilde maçtan da değerlendirme yapıyoruz. Eğer hata yaptıysa, yaptığı hata hakkında da konuşuruz" ifadelerini kullandı.

Christian Luyindama: "Şampiyon olacağımıza inanıyorum"

Takım arkadaşlarına ve şampiyon olacaklarına inandığını belirten sarı-kırmızılı futbolcu, "Ben herkesle iyi arkadaşım. Herkesle aram iyi, o yüzden birkaç kişi söylemek zor. Herkesi seviyorum. Galatasaray'ın kuvveti de gücü de buradan geliyor" dedi.

"Fatih hocamız babam gibi"

Teknik Direktör Fatih Terim hakkında da konuşan Demokratik Kongolu futbolcu, "Fatih hocamız babam gibi. Nerede olursam olayım her zaman için ona saygı duyacağım. Yani Galatasaray'da olsun olmasın her zaman ömrüm boyunca ona saygım olacak" dedi.

Brezilyalı futbolcu Marcao ile uyumlu olduklarını söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, "Marcao ile uyumluyuz. Bizim oyunlarımız benziyor ve ikimiz de agresif bir şekilde oynuyoruz, adam adama markaj yapıyoruz. Aynı özelliklerimiz olduğu için sahada iyi bir uyum yakalayabiliyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul'da neler yaptığını anlatan Luyindama, "Genelde antrenmana gidiyorum. Antrenmandan sonra da eve geliyorum çok fazla dışarı çıkmayı sevmiyorum. Çok fazla da dışarıyı bilmiyorum. Hamburger alıp yine evde yiyoruz. Pandemi öncesinde arada bir restoranta gider yemek yerdik" dedi.

Christian Luyindama ile Edirne'ye gitme hikayelerini anlatan Takım Tercümanı Ersan Zeren, "Luyindama'nın yurt dışından arabası gelecekti. Saat 17.00 gibi yola çıktık herhalde saat 20.00-21.00 gibi Edirne'ye vardık. Onları ciğer yemeye götürdük ve tabii Luyindama o kadar çok beğendi ki 2 tabak yedi. Hala da aklında yani ciğer. Ciğerimizi yiyip geldik" şeklinde konuştu.

Türkçe bildiği kelimeleri de açıklayan Luyindama, "İyi akşamlar. Afiyet olsun. Yok. Merhaba. Teşekkürler. Bir, sekiz, dokuz" dedi.

"Şampiyon olduğumuz Başakşehir maçı benim için önemli"

Galatasaray'daki unutamadığı anını söyleyen Christian Luyindama, "Başakşehir maçı. En önemlisi Başakşehir'e karşı kazandığımız 2 -1'lik maçtı. Şampiyon olmuştuk. Çok fazla anım var ama o maç özellikle çok önemliydi benim için" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz haftalarda Alanyaspor maçında başına aldığı darbenin sorulması üzerine başarılı futbolcu, "Ben bir savaşçıyım. Ben maça nasıl başladıysam, aynı şekilde bitirmeliyim ve ayrıca orada da 3 puan almamız çok önemliydi, sonuna kadar sahada kalmak istedim" açıklamasında bulundu.

"Arda ve Muslera örnek alınacak kaptanlar"

Takım kaptanları Arda Turan ve Fernando Muslera için de konuşan sarı-kırmızılı futbolcu, "Her ikisini de çok seviyorum. Takım içerisinde herhangi bir sorunumuz olduğu zaman onlara gidiyorsunuz ve söylüyorsunuz. Onlar da 'Christian şöyle yap' diye söylüyorlar. Kendileri örnek alınacak kaptanlar ve çok şanslıyız hepimizle aynı şekilde ilgileniyorlar" ifadelerini kullandı.