Cicaldau 3. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau, Beşiktaş derbisinde attığı golle bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Derbiden yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılıların tek golünü Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau kaydetti. Müsabakanın 35. dakikasında sahneye çıkan 24 yaşındaki futbolcu, uzaktan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek, takımını 1-0 öne geçirmişti. Yaz transfer döneminde takıma katılan Cicaldau, attığı golle bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı.

Rumen futbolcu daha önce GZT Giresunspor ve Kasımpaşa deplasmanlarında da 1'er kez fileleri havalandırdı.