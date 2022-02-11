Çiçek mezatlarında 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu

Sevgililer gününde satmak için çiçek satın almaya gelen satıcılar en iyi fiyattan alım yapabilmek için birbirleriyle yarıştı. Ailesiyle çiçek almaya gelen bir çocuk ise, “14 Şubat'ta herkes sevgilisine çiçek alsın” diyerek herkesi çiçek almaya davet etti.

Sevgililer gününde satmak için çiçek satın almaya gelen satıcılar en iyi fiyattan alım yapabilmek için birbirleriyle yarıştı. Bu yıl pazartesi günü kutlanacak Sevgililer Günü'ne kısa bir süre kala satıcılar çiçek mezatlarına yoğun ilgi gösterdi. Çiçekçiler pazartesi günü sevgililere satmak üzere çiçek satın almak için Sarıyer'de bulunan S.S. Florya Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifine akın etti. Ayazağa'da bulunan S.S Florya Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Yazıcı, Türkiye genelindeki 18 şubede hummalı bir satış ve tatlı bir telaş olduğunu söyledi. Ailesiyle birlikte çiçek satın almaya gelen minik Aylin ise, “14 Şubat'ta herkes sevgilisine çiçek alsın” diyerek herkesi çiçek almaya davet etti.

“Şu an Türkiye'de takriben 15 bin koli çiçek satılıyor”

S.S. Florya Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Yazıcı, “Bu sene de yoğunluk var. Hem pandemi hem de ekonomik bir zorlanma olmasına rağmen Sevgililer Günü ile bunu aşacağımızı düşünüyorum. Bir gülün 20-30 TL arasında satılacağını düşünürsek, insanların sevgisini belirtmek için vereceği için fazla bir para değil. Sevginin değeri olmaz diye düşünüyorum. Düşünebiliyor musunuz, çiçek verenin de alanın da yüzüne bir gülümseme geliyor. Bu psikolojik, değişik bir şey. Şu an Türkiye'de takriben 15 bin koli çiçek satılıyor. Türkiye'de 18 şubemiz var ve hepsinde hummalı bir satış var. Sevgililer Günü için acayip bir koşturmaca, telaş var. Hepimiz için, Türkiye için, millet için, sevgililer için İnşallah hayırlı olur diye düşünüyorum” dedi.

“14 Şubat'ta herkes sevgilisine çiçek alsın”

Ailesiyle birlikte 14 Şubat'ta satmak için çiçek almaya gelen mezatın en küçük ziyaretçilerinden Aylin Ezen, “Mal almaya geldik. Hangi çiçekleri alacağımızı bilmiyorum. Ben en çok gülü seviyorum. 14 Şubat'ta herkes sevgilisine çiçek alsın. Herkes birbirine güzel güzel çiçekler hediye etsin” diye konuştu.

“Sevdiğine bir gül ver, gülün yoksa bari gülüver”

Çiçeğin diğer hediyeler arasında çok başka bir yeri ve anlamı olduğunu söyleyen Selçuk Kahraman, “Sevdiğine bir gül ver, gülün yoksa bari gülüver. Çiçeğin yeri hakikaten başka. Mecazi anlamda, duygusal yönden, bir pırlanta ile eş değer olmasa bile, çiçeğin yeri daha farklı. Direkt kalbe gittiğinden dolayı sevgiyi ifade etme açısından çiçek kat kat üstündür. Sevgi her gün olsun, gönüllerimiz hep sevgiyle dolsun, 14 Şubat Sevgililer Günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.

“En güzel çiçekler, kırmızı gül ve orkidedir”

Mezata çiçek almaya gelen Süleyman Meylan isimli çiçekçi ise, “Çiçek, kişinin karşı tarafa duygularını ifade etmesinin bir yoludur. Bir çiçekçi olarak ben, Sevgililer Günü için en güzel çiçekler, kırmızı gül ve orkidedir diye düşünüyorum. Kır çiçekleri şu an rağbette olduğu için biraz pahalı” dedi.