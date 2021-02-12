14 Şubat Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçiler siparişleri bekliyor.

Pandemi nedeniyle düğün salonlarının bir süre kapalı tutulması, kalabalık aktivitelerin, açılışların ve kutlamaların yasaklanması nedeniyle çiçek satışlarında durgunluk yaşayan çiçekçilerde ‘14 Şubat Sevgililer Günü' heyecanı yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçiler hazırlıklarını tamamladı ve siparişlerini bekliyor.

Özel günler öncesi çiçekçilerde heyecan yaşandığını ifade eden Çiçekçi Ekrem Akyıldız, ''14 Şubat için de beklentimiz var fakat siparişler önceki senelere göre çok düşük. Çiçekçiler sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutuldu ama vatandaşlar kısıtlama dolayısıyla sokağa çıkamadığı için işler biraz olumsuz etkilendi. Pandemiden çiçek sektörü de nasibini aldı. 14 Şubat öncesi elimizden gelen her şeyi yaptık, çiçekleri dükkanlarımıza getirdik, umutla bekliyoruz. Getirdiğimiz ürünlerin elimizde kalmamasını umuyoruz'' dedi.

Çiçek fiyatlarında geçen seneye göre artış olduğunu aktaran Akyıldız, ''Geçen sene gül fiyatları 10-15 liraydı, bu sene 25-30 lira civarında satılacak. Sevgililer Günü'nde en çok gül tercih ediliyor. Bunun yanında papatya ve orkide de tercih ediliyor'' açıklamalarında bulundu.

Pandemi döneminin olumsuz etkilerinden de bahseden Akyıldız, ''Pandemi döneminde düğün organizasyonları, düğün arabası süsleme, açılış organizasyonları uzun süre olmadığı için olumsuz etkilendik. Çiçekçi esnafı olarak bu sürecin atlatılıp işlerin tekrar hareketlenmesini bekliyoruz'' şeklinde konuştu.