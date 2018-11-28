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Ciciş kardeşler gözaltında

Kamuoyunda ’Cicişler’ olarak tanınan Esra Ersoy ve kardeşi Ceyda Ersoy, narkotik polisi tarafından akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Kamuoyunda 'Cicişler' olarak tanınan Esra Ersoy ve kardeşi Ceyda Ersoy, narkotik polisi tarafından akşam saatlerinde gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, düzenledikleri operasyonla kamuoyunda 'Cicişler' olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşleri gözaltına aldı. Beşiktaş Etiler'deki evlerinde gözaltına alınan Esra Ersoy'un sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirmekten, kardeşi Ceyda Ersoy'un ise ‘uyuşturucu kullanmak' suçlaması ile gözaltına alındığı iddia edildi. İki kardeş, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi.

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