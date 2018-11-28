Ciciş kardeşler serbest bırakıldı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, düzenledikleri operasyonla kamuoyunda 'Cicişler' olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşleri gözaltına almıştı. Beşiktaş Etiler'deki evlerinde gözaltına alınan Esra Ersoy'un sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirmekten, kardeşi Ceyda Ersoy'un ise ‘uyuşturucu kullanmak' suçlamasıyla Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine getirilmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan Ciciş kardeşler kan ve tükürük örnekleri alındıktan sonra akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Akşam saatlerinde serbest bırakılan Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Ceyda Ersoy, ifadesinde, fotoğrafın kendisine ait olduğunu ne zaman kimin tarafından çekildiğini bilmediğini, fotoyu yayınlayan Instagram hesabının çalındığı süreçte paylaşım yapıldığını, bilişim uzmanı yardımıyla hesabını geri aldığını, fotoyu yayınlamadığını ve uyuşturucuyu uzun zamandır kullanmadığını beyan ettikleri öğrenildi.