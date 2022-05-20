Çiftalan, Gençlik Kampı ve plajıyla cazibe merkezi olacak

Gençler ve çocuklar için eğitimden spora, teknolojiden el sanatlarına kadar kişisel gelişimlerine katkı sunacak projeler oluşturan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Karadeniz'e kıyısı bulunan, Çiftalan Köyü sahilinde Gençlik Kampı yapıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan, Çiftalan Köyü sahilinde Gençlik Kampı yapıyor. Kamp alanında öğrencilerin konaklayacakları evleri, sosyal ve sportif donatı alanlarının yapımına başlayan ekipler, kamp alanını yaz aylarına yetiştirmek için çalışmalara aralıksız devam ediyor.

“Gençlerimize doğada yaşama alışkanlıkları kazandıracağız”

Çalışmaları yakından takip eden Başkan Deniz Köken, yakın zamanda kamp alanını faaliyete geçireceklerini belirterek şunları söyledi: "Hemen plajın yan tarafında yapımına başladığımız kamp alanında 25 adet bungolowda gençlerimizi ağırlayacağız. Orman kampı, izci kampı, baba oğul, anne kız kampı gibi kamplarla çocuklarımızı doğal ortamda sportif faaliyetlerle buluşturup, doğada yaşama alışkanlıkları kazandıracağız. Kampımızda 20 farklı etkinlik olacak. Mini bir futbol sahası, basketbol sahası ve tenis kortu ile beraber etrafında da bisiklet ve yürüme yolunu da içine katarak sportif etkinliklerin olacağı bir alan haline getiriyoruz. İnşallah yakın zamanda kampımızı gençlerimizle buluşturacağız. Aynı şekilde plajımızda bu yıl bütün İstanbullulara ve Eyüpsultanlılara hizmet vermeye başlayacak inşallah. Hayırlı olsun şimdiden diyoruz"

Gençlerin yaz ve kış aylarında kamp yapmalarına imkanı sunacak olan 5 bin metrekarelik kamp alanında 25 adet bungolow ev, çadırlı kamp alanı, futbol ve basketbol sahası, tenis kortu, 550 metre uzunluğunda koşu pisti, outdoor spor aletleri, idari bina, revir ve orman okulu bulunuyor.

Projenin hayata geçmesi ile gençler mavi ve yeşilin buluştuğu kamp alanında sanatsal, sportif ve kültürel aktivitelerle unutamayacakları bir kamp deneyimi yaşayacaklar.