Çiftlerin uyku kalitesi üzerinde etkili olan yatak seçimleri araştırıldı

Çiftlerin yatak seçimlerine ilişkin rasyonel çıktılar sağlayan araştırma kapsamında katılımcıların yüzde 36'sı aldıkları yatağın sertlik ve yumuşaklık derecesinden pişman olduklarını; yüzde 39'u ise hatalı yatak seçimleri nedeniyle rahatsızlık yaşadığını belirtti.

Yaşam kalitesini en fazla etkileyen faktörlerin başında uyku kalitesi geliyor. Sağlıklı bir uyku elde edebilmenin yolu ise doğru uyku ekipmanlarını seçebilmekten geçiyor. Omurga yapısının kişiden kişiye değiştiği ve kadın - erkek arasında dahi ciddi farkların olduğu bir dünyada yatak seçimi nasıl yapılmalı? Farklı vücut tiplerine sahip olan kadın ve erkekler kendilerine uygun yatak mı tercih etmeli? İşte tüm bu soruların cevaplarını almak için Türkiye yatak pazarının en önemli temsilcilerinden Bambi Yatak, ‘Çiftlerin Uyku Kalitesi' araştırması gerçekleştirdi ve çiftlerin yatak tercihlerinin nabzını ölçtü. Çiftlerin yatak seçimlerine ilişkin rasyonel çıktılar sağlayan araştırma; satın alma dinamikleri, tüketici alışkanlıkları, çiftlerin bireysel tercihleri gibi pek çok bilinmeyene ışık tuttu.

Erkeklerin yüzde 36,49'u kadınların ise 34,35'i orta sert yatak kullanıyor

Araştırma çıktılarına göre, tüketici yatak alırken önce konforuna ve teknolojik altyapısına sonrasında ise fiyatına bakıyor. Katılımcıların yüzde 27,76'sı içyapı özelliğine (paket yay, bonel yay, latex, visco) baktığını söylerken katılımcıların yüzde 20,25'i ise fiyatına bakarak yatak aldığını belirtiyor. Araştırmaya göre ideal yatak, erkekler ve kadınlar için değişiklik göstermiyor. Katılımcıların yüzde 72'si orta sert yatak tercih ediyor. Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 36,49'u kadınların ise 34,35'i orta sert yatak kullanıyor.

Tercih edilen yataklardan pişman oluyoruz

Yatak satın aldıktan ve kullanmaya başladıktan sonra sertlik veya yumuşaklık derecesi konusunda rahatsız olup pişman oldun mu? Sorunun cevabı ise büyük oranda “Evet”. Katılımcıların yüzde 36 gibi büyük bir oranı aldıkları yatakların sertlik ve yumuşaklığı konusunda sonradan pişman olduğunu belirtirken; yüzde 39'u ise hatalı yatak seçimleri nedeniyle rahatsızlık yaşıyor.

Boyun ağrısı dışında rahatsızlık türlerinin tamamında kadın kullanıcıların şikayet oranlarının erkek kullanıcılardan daha yüksek olması ise okunması gereken bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor. Tüketici tercihlerindeki hatalı bir yatak seçimi neticesinde araştırmaya katılan kullanıcıların yüzde 57'si bir yıl dolmadan ağrı benzeri semptomların ortaya çıktığını belirtiyor. Katılımcıların yüzde 67'si kendisinin veya eşimin bel ya da sırt sorunları olduğunu belirtiyor.

Çiftler eşinin hangi yatağı tercih ettiğini biliyor

Araştırma kapsamında bir diğer önemli sonuç ise eşinin nasıl bir yatakta uyumayı tercih ettiğini biliyor musun? Sorusuna verilen cevap oldu. Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 87,7'si kadınların ise 85,2'si “Evet” cevabını verdi. Ancak mevcut yataklarını deneyerek alan eşlerin yüzde 22'si, denemeden alanların ise yüzde 50,5'i birlikte tercih ettikleri yataktan pişmanlık duydu. Fikir ayrılığı sonrası genellikle kadın kullanıcıların yatak tercihi kabul gördü.

“Bireyler kendi vücut tiplerine uygun yatakta yatmak istiyor”

Gerçekleştirdikleri araştırma özelinde açıklama yapan Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, bireysel farklılıkların yatak tercihlerini etkilediğini söyledi. Kadın, erkek arasındaki vücut tipi farklarından dolayı aynı yatağın herkese uygun olmayacağını belirten Gökmen, sözlerine şöyle sonlandırdı: “Ar-Ge ve inovasyona yatırım yaparak iş süreçlerini yöneten bir marka olarak müşterilerimizin tercihleri bizim için oldukça kıymetli. Bu raporu bizimde doğru okumamız gerekiyor. Bireyler kendi vücut tiplerine uygun yatakta yatmak istiyor; bu da en doğal hakları. Dolayısıyla hedefimiz her zaman yeni nesil teknolojilerle konforu bir arada sunan yatakları müşterilerimizle buluşturmak. Onların talepleri ve beklentileri daima bizim yol haritamızı belirleyecek ve hem sektörümüz hem de kurumumuz adına ihtiyaçları tespit etmeye devam edeceğiz”.