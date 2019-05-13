Çiftlik Bank mağdurları konuştu

Çiftlik Bank mağduru Emsal Akhan, “Şu anki aklım olsa bir daha böyle bir işin içine girişmem. Girişecek olanlara da tavsiye etmem” dedi.

Binlerce kişinin dolandırılması ile ilgili Çiftlik Bank davasında ikinci duruşma bugün başladı. Duruşmaya 11 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, birçok mağdur da avukatları ile duruşmaya katıldı. Duruşmada mağdurlara, sanıkları tanıyıp tanımadıkları, sisteme ne kadar para yatırdıkları ve ne kadar dolandırıldıkları soruldu. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma devam ederken, duruşmadan çıkan mağdurlar ve tanıklar kendilerini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mağdur Emsal Akhan, Çiftlik Bank'a 24 bin lirasını kaptırdığını söyleyerek, “5 bin 800 lira kadar bir miktarını bir ay kadar süre içerisinde peyderpey aldım. Ondan sonra zaten patlak verdi. Nasıl kaptırdık? Eşimiz, dostumuz, çevremizdeki arkadaşlarımız girmişler sistemin içerisine. Onlarla görüş alışverişi yaptık. Sonra şarküterilere gittim baktım. Oradaki arkadaşlara sordum. Sıkıntı olur mu diye sordum. Olmaz dediler. Güven verdiler. Sosyal medyadan açılış programları, Konya'da, Bursa'da, Tekirdağ'daki açılışlarını izledik. Güven verdi. Basından, reklamlar, sanatçı arkadaşların, inandığımız, güvendiğimiz sanatçıların da onlara destek verdiğini görünce bizler de bir güven almış olduk. Kandık. Sistem üzerinde zaten ayda 5 bin liraya yakın para alıyorduk. 18 ay mı, 2 yıldan beri mi sistem devam ediyormuş, biz sonlarına denk geldik. Sonlarına doğru gelince de patlak verdi. Zaten adamlar kesesini doldurmuşlar, alt yapıyı oluşturmuşlar, yapacağını yapmışlar. Posası da bize kaldı. Ben 24 bin lira 5 bin çektim, 5 bin lira da faiz ile birlikte 29 bin liraydı. Aldığım 5 bin lira faize gitti, anaparayı kaptırmış oldum” dedi.

Pişman olduğunu söyleyen Akhan, “Şu anki aklım olsa bir daha böyle bir işin içine girişmem. Girişecek olanlara da tavsiye etmem. Şimdi sütbank, kaşarbank ve benzeri sistemler başladı. Benim tavsiyem, sakın ola ki böyle bir sistemin içine girmesinler” diye konuştu.

Mağdur olan bazı kişilerin arkadaşı olan ve duruşmaya tanık olarak katılan bir vatandaş, “Ben mağdur olmadım arkadaşlarım için geldim. Benim tanık olarak girdiğim duruşmada en fazla 50 bin lira yatıranlar var. Benim 10'dan fazla mağdur arkadaşım var, toplam meblağ 150 bin lira. Sistem devam ettiği müddetçe paralarını ikiye katlayacaklarını vaat etmişler. Para alan da var alamayan da var. 50 bin lira yatırıp 5 bin lira alan da var, 50 bin yatırıp 30 bin alan da var” dedi.