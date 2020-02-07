Çığ şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Cihan Erat son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu ara ciddi manada felaketlerle mücadele ediyoruz. Bir tarafta cephelerde savaşıyoruz. Bir tarafta da çığ altında kalan bir arkadaşımızın çıkarılması çalışması var” dedi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 2 kişiyi aradıkları sırada ikinci çığın düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Cihan Erat için cenaze töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi önce Kağıthane'deki baba ocağına götürülerek helallik alındı. Helallik alınmasının ardından şehit Erat'ın cenazesi Ataköy 5. Kısım Camisi'ne götürüldü. Şehidin babası Adnan Erat, annesi Safiye Erat ve kardeşi Kadir Erat taziyeleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katılmak üzere camiye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ara ciddi manada felaketlerle mücadele ediyoruz. Bir tarafta cephelerde savaşıyoruz. Bir tarafta da çığ altında kalan bir arkadaşımızın çıkarılması çalışması var. Bunlar kaza ve kaderin bildiğimiz ve imanımız gereği sabrettiğimiz konulardır. Sabredeceğiz. Cihan kardeşimizin özellikle öncelikle ailesine rabbimden sabırlar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bir tarafta Van'daki hadise, bir tarafta İdlib'de yaşadığımız ve karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiğimiz var. Şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak. Şehitler tepesi boş kalmayacağı için de bizler şehadete korkarak değil adeta sevgili peygamberimizin keşke o makama ben de ulaşsaydım niyazında olduğu gibi bu şekilde yürüyeceğiz. Cihan kardeşimizi bu şekilde uğurluyoruz” diye konuştu.

Şehidin babasının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Cenaze namazında şehidin babası destekle ayakta durabildi. Şehidin cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı kıldırdı.

Şehit için cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Omuzlarda taşınan şehidin naaşı tören mangası eşliğinde cenaze aracına konuldu. Bu sırada Erdoğan, şehidin babasının koluna girerek yürümesine yardımcı oldu. Çığ şehidinin Türk bayrağına sarılı naaşı defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı'na götürülüyor.