Çikolata ve çiçek sektöründe yüzler gülüyor

Türkiye'de çiçek ve çikolata sektöründe sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle satışlarda artış gözleniyor.

Çikolata üretiminde 2017'de yaklaşık 167 bin ton ile dünyada 13'üncü sırada bulunan Türkiye, çiçek pazarında da önemli bir çıkış yakalayarak 12 bin ton ihracatla 23'üncü sırada yer alıyor.

Çiçek satışları 10 kat arttı

Çiçek sektörü temsilcilerinin bayram niteliğinde kabul ettiği 14 Şubat'ta satışlar 10 kat arttı. Özellikle gül satışlarının 2 kat arttığı dönemde yaklaşık 20 milyon gül tüketicilerle buluştu.

Türkiye özel tasarım çikolata ürünleri ile Dünya ile yarışıyor

Yıllık ortalama 2.5 kilo çikolata tüketiminin olduğu Türkiye'de satışlar özel tasarım ürünler ile ilgi çekiyor. Çikolata pazarında yeni olmasına rağmen kaliteli üretimiyle dünyada söz sahibi olan Türkiye yaklaşık 54 milyar dolarlık büyüklüğe sahip. 14 Şubat gibi özel günlerde satışların zirve yaptığı dönemde Türkiye'de üretilen ve özel tasarlanan ürünler ön plana çıkıyor.

Türkiye'nin yıllık ortalama çiçek ihracatı 12 bin ton

Araştırmalara göre Dünya'da 16 milyar dolar çiçek pazarının olduğu belirlenirken Türkiye listede 34 milyon 155 bin dolar ile 23'üncü sırada yer buldu. Dünyanın en büyük çiçek üreticisi 17 milyonluk nüfusu ile 591 bin tonluk ihracat gerçekleştiren Hollanda olurken Türkiye'nin ise yıllık ortalama çiçek ihracatı 12 bin ton olarak tespit edildi.