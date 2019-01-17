Çilek Kaplan ziyaretçi akınına uğruyor

Dünyada yalnızca 20 adet bulunan ve Malta'dan özel izinle getirilen Çilek Kaplanı yoğun ilgi çekiyor.

Babasının Beyaz Bengal Kaplanı, annesinin de Sarı Kaplandan meydana gelen Çilek Kaplanı, Malta Başbakanlığı'nın özel izniyle Türkiye'ye getirildi. Türleri tükenmekte olan canlılara ev sahipliği yapan Aslan Park, yeni bebeği ile her yaştan ziyaretçinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

“Yeni nesil hayvanat bahçesiyiz”

İstanbul Tuzla Viaport Marina içerisinde konumlanan Aslan Park, çevre ülkelerin ilk, dünyanın üçüncüsü olarak öne çıktığı kaydediliyor. 12 farklı türden 30'a yakın büyük kediye ev sahipliği yapan Aslan Park'a, açıldığı 29 Ekim tarihinden beri yerli yabancı, binlerce ziyaretçinin akın ettiğini belirten Aslan Park Genel Müdürü Ogün Turanlı, "Bulunduğumuz coğrafya ve Türkiye'nin ilk Aslan Park'ını açmaktan gurur duyuyoruz. Afrika'yı Tuzla'ya getirdik. Tüm ziyaretçilerimize deneyimlenmesi çok zor olan bir deneyimi yaşatıyoruz” diye konuştu.

Aslan Park'ın yeni nesil hayvanat bahçesi olduğuna da değinen Turanlı, "Diğer hayvanat bahçelerinin yanında burası son teknoloji ile donatıldı. Parkımızda asla tel örgü, kafes sistemi bulunmuyor. Havalandırma sistemlerimiz, habitatlarımız en modern şekilde tasarlandı. Ziyaretçilerimizle 300 kiloluk kaplanlarımızın arasında sadece 3 cm'lik cam bulunuyor" dedi.

Çilek Kaplanı Malta'dan özel izinle getirildi

Parkta bulunan canlıların tümünün CITIES belgelerinin alındığını ve ülkelerarasında özel izinler alındıktan sonra, uluslararası hayvan taşımacılık sistemleriyle Türkiye'ye getirildiğini vurgulayan Turanlı, "Parkımızdaki tüm canlılar çok zor bürokratik süreçlerin ardından getiriliyor. Dünyada yalnızca 20 adet bulunan Çilek Kaplanımız Malta Başbakanlığı'nın özel izinleriyle ülkemize getirildi. Biz yalnızca bir hayvanat bahçesi değil, soyları tükenmekte olan canlıların koruma altına alındığı ve soylarının devam etmesinin sağlandığı bir merkez olarak da hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyadaki tüm hayvanat bahçeleri ile ortak işbirliği içerisinde bulunduklarını da kaydeden Turanlı, "Canlılarımızın ve dünyadaki soyu tükenmekte olan canlıların tümü için ortak bir işbirliği içerisindeyiz. Vahşi doğayı korumak üzere üzerimize düşen tüm görevleri yapmaya hazırız" diye konuştu.

Sömestr'da karne kampanyasında, öğrencilere girişler ücretsiz

Sosyal sorumluluk kapsamında, belediyeler ve kurumlarla da işbirliği içerisinde olduklarını kaydeden Turanlı, "Türkiye'ye kazandırdığımız bu parkımızda önce maddi durumu iyi olmayan, dezavantajlı çocuklarımızı ücretsiz olarak ağırlayacağız. Ayrıca, Aslan Park gelirlerinin bir bölümünü yine sokak hayvanları ile paylaşacağız” dedi.

Sömestr ayı boyunca yanında bir yetişkin olmak kaydıyla bir öğrenciyi ücretsiz ağırlayacaklarını belirten Turanlı, "Burası ziyaretçileri eğlendiren bir yerin yanı sıra, bilgilendirici bir özelliğe de sahip. Eğitime katkı programlarımızı da ilerleyen günlerde açıklayacağız" diye konuştu.